شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شراكة جديدة بين جوجل وسامسونج فى تطبيق للياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركتا (جوجل) و(سامسونج) في شراكة جديدة تتعلق بإنشاء تطبيق جديدة.

وذكر موقع (ذا فيرج) التقني، أن جوجل Google وسامسونج Samsung دخلتا في شراكة لإنشاء تطبيق للياقة البدنية Health Connect، وهو نظام أساسي وواجهة برمجة تطبيقات التي تمنح المطورين مجموعة أدوات لمزامنة بيانات المستخدمين الصحية بين تطبيقات نظام تشغيل أندرويد Android والأجهزة المختلفة.

ومن شأن هذا التعاون بين الشركتين أن يسهل على المستخدمين تتبع بيانات صحتهم ولياقتهم عبر العديد من الأنظمة الأساسية المختلفة.