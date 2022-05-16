بشرة خير .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الإثنين 16 مايو، وإلى السبت 21 مايو 2022.

ولفتت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة تتراوح بيتن معدلاتها الطبيعية من العام ليسود طقس ربيعى على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارا، معتدلا ليلا على جميع الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.