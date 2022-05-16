شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Snapchat Tokens ؟ وكيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدمج منصات الوسائط الاجتماعية ميزات جديدة للمؤثرين لكسب المال، حيث كان سناب شات أحد هذه المنصات من خلال طرح ميزة Snapchat Token، والتى تتيح لصانعي المحتوي الحصول على أرباح.





ما هي رموز Snapchat؟تمكن Snap Tokens المستخدمين من إرشاد المؤثرين المفضلين لديهم عبر ميزة الدردشة، ويمكن للمستخدمين شراء Token ثم شراء الهدايا، ويمكن إرسال الهدايا إلى المبدعين من خلال الرد على قصصهم العامة.

ويمكن لمنشئي المحتوى صرف النقود عند تجميع هدايا تزيد قيمتها عن 100 دولار، ويعد دمج هذه الميزة أحدث دفعة من Snapchat لتحقيق الدخل من المؤثرين.





كيف تستخدم Snapchat Tokens؟يمكن استخدام Snap Tokens لتقديم الهدايا لمنشئي المحتوى ، وكذلك يمكن للمستخدمين استبدالها من الأصول الرقمية داخل الألعاب.





إليك كيفية تقديم الهدايا لمنشئي المحتوى:- مرر سريعًا على القصة العامة لمنشئ المحتوى.

- للوصول إلى متجر الهدايا ، حدد "هدايا".

- اختر الهدية التي تريدها واضغط على "إرسال هدية".





فيما يلي كيفية استرداد رموز Snap داخل الألعاب:-حدد عنصرًا داخل اللعبة ترغب في استرداد Token من أجله.

- حدد "تأكيد" للإكمال.

- يمكنك التحقق من عدد Token المتاحة لديك من خلال رصيدك.





كيف تشتري رموز Snapchat؟-يمكن شراء Token من داخل متجر Token الخاص بالتطبيق.





إليك كيفية شراء Snap Tokens:- حدد أيقونة الملف الشخصي على شاشتك.

- قم بالتمرير حتى تجد "My Snap Tokens".

- حدد المبلغ الذي تريده من Snap Tokens للشراء.

وفقًا لـ Snapchat ، قد لا يمكن استرداد Token في ألعاب معينة وقد تختلف تجربة كل مستخدم مع Snap Tokens من لعبة إلى أخرى.