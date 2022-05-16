شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تتحدى الوضع ثلاثى الأبعاد من أبل بأداة استكشاف الأحياء الفعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تطبيق خرائط جوجل أداة عرض جديدة تجمع بين التجول الافتراضي والصور الجوية للسماح لك باستكشاف الأحياء تقريبًا، وذلك من خلال تجربة شكل الحي أو المعلم أو المطعم أو المكان الشهير، وحتى تشعر وكأنك هناك قبل أن تصل إليه، وسواء كنت مسافرًا إلى مكان جديد أو تبحث عن أماكن محلية مخفية، فإن العرض الشامل سيساعدك على اتخاذ القرارات الأكثر معرفة قبل السفر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الميزة مشابهة جدًا للوضع ثلاثي الأبعاد لخرائط أبل، والذي تم إطلاقه العام الماضي، وتم الإعلان عن الأداة الجديدة في مؤتمر Google I / O هذا الأسبوع.

قالت ميريام دانيال، نائب رئيس جوجل، "تم إطلاق خرائط جوجل لأول مرة لمساعدة الأشخاص على التنقل إلى وجهاتهم، ومنذ ذلك الحين، تم تطويره ليصبح أكثر من ذلك بكثير.. إنه رفيق مفيد عندما تحتاج إلى العثور على المطعم المثالي أو الحصول على معلومات حول شركة محلية".

وأضافت دانيال، "اليوم بفضل التقدم في رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي الذي يسمح لنا بدمج المليارات من صور التجول الافتراضي والصور الجوية معًا لإنشاء نموذج رقمي ثري للعالم، نقدم طريقة جديدة تمامًا للاستكشاف باستخدام الخرائط."

يمكن للمستخدمين استكشاف المدن فعليًا من الأعلى، قبل الضغط على شوارع أو مبانٍ معينة للانقضاض على مستوى الشارع.

يجرى التطبيق أيضًا تراكب المعلومات المفيدة في الأعلى، مع خيار تغيير الوقت لمعرفة كيف تبدو المنطقة في أوقات مختلفة من اليوم وفي ظروف الطقس المختلفة.