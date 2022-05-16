شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات تغيير Snapchat إلى الوضع المظلم على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الوضع المظلم إعدادًا شائعًا للأجهزة المحمولة، وإذا قمت بالفعل بتشغيل الوضع المظلم لجهاز أيفون، فربما لاحظت أن بعض التطبيقات لم تقم بإجراء هذا التحول تلقائيًا، بما في ذلك Snapchat، ولعرض Snapchat في الوضع المظلم، يجب أن تذهب إلى إعدادات التطبيق نفسه وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تشغيل الوضع المظلم على Snapchat1. افتح تطبيق Snapchat وقم بتسجيل الدخول إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

2. اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

3. اضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

4. ضمن حسابي، اضغط فوق المظهر.

5. اضغط على الدائرة بجوار دائما مظلم.

ويمكنك تحديد Match System بدلا من ذلك لمزامنة التطبيق مع إعدادات أيفون، كما يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا تم ضبط جهاز أيفون الخاص بك على التبديل بين الوضع الفاتح والظلام في أوقات محددة مسبقًا خلال اليوم.