شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد أيقونة GTalk لتطبيق Google Chat .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد Google Chat تغييرًا بسيطًا، حيث تعمل منصة الدردشة من جوجل على إعادة حالة الخمول (تلك الفقاعة البرتقالية) التي تم العثور عليها في الأصل في Google Talk، حيث قالت الشركة "في دردشة جوجل على الويب والدردشة في Gmail، سترى شارة الساعة البرتقالية على مدار الساعة للمستخدمين الذين كانوا نشطين مؤخرًا في الدردشة، لكنهم غير نشطين حاليًا، ونأمل أن يسهل هذا تحديد أفضل وقت للاتصال بك الزملاء ".

وفي عام 2020 ، أضافت Google القدرة على السماح للمستخدمين بتعيين أنفسهم على أنهم "بالخارج" (دائرة فارغة) أو "الرجاء عدم الإزعاج" (باللون الأحمر)، يؤدي هذا إلى الحصول على حالة الفقاعة البرتقالية الجديدة "الخمول" الآن، وستظهر فقاعة "الخمول" إذا كان المستخدم "غير نشط في Gmail أو Google Chat خلال آخر 5 دقائق،" وفقًا للشركة، حالة الخمول متاحة الآن فقط على الويب.



كيفية تغيير حالتك على Google Chat كيفية تغيير حالتك على Google Chat - على الكمبيوتر المحمول / الكمبيوتر الشخصي، افتح Gmail.

- في أعلى اليسار، بجوار مؤشر الحالة، انقر على السهم لأسفل.

- يمكن للمستخدمين الاختيار بين: تلقائي أو عدم الإزعاج أو تعيين بعيدًا.



كيفية تعيين حالة مخصصة كيفية تعيين حالة مخصصة - انتقل إلى Google Chat أو حساب Gmail الخاص بك.

- من مؤشر الحالة الخاص بك في الجزء العلوي ، انقر فوق السهم لأسفل.

- انقر فوق إضافة حالة.

- اتبع المطالبة لاختيار رمز تعبيري، أو كتابة رسالة حالة، أو إنهاء حالة أو مسحها.

- بمجرد الانتهاء، انقر فوق "تم".