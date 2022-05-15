شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف HUAWEI P50 Pro: اختيار الشهر لأفضل جهاز مزود بتقنية HUAWEI XD Optics الرائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعرف عن ماذا يتحدث الجميع؟ إذا قلت هاتف HUAWEI P50 Pro الذي يتوفّر حاليًا في مصر، فأنت على حق؛ على الأقل عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية. يُطلَق على الهاتف لقب أفضل هاتف ذكي مزوّد بكاميرا بتصميم جمالي؛ فهو يحتوي على كل ما تريده في هاتف ذكيٍ رائد في عام 2022: نظام كاميرا رائع، وتصميم أنيق، وعمر بطارية طويل، وسرعات شحن استثنائية، وغير ذلك الكثير. ونظرًا لأنه الهاتف الرائد الذي طال انتظاره من هواوي، فقد يكون لديك العديد من الأسئلة حوله. وستُجيب هذه المقالة عن كل أسئلتك حول هذا الهاتف!

يقدم هذا الهاتف أول نظام الكاميرا المزدوجة المصفوفة – Dual-Matrix Camera Design وبعض تقنيات التصوير المجنونة التي تكسر قواعد الفيزياء. مع هاتف HUAWEI P50 Pro ، تصل قدرات التصوير الفوتوغرافي إلى درجة أن هذا الهاتف قد يكفيك لمعظم احتياجاتك من التصوير الفوتوغرافي، سواء كان ذلك لوسائل التواصل الاجتماعي أو مشاركة الصور مع أصدقائك وعائلتك. ولكن دعونا نتعمق في ذلك وننظر في جميع الطرق التي تلتقط بها صور رائعة مع هاتف HUAWEI P50 Pro.

جودة فائقة للصور مع دقة ألوان رائعة

تتكون مصفوفة الكاميرا الرئيسية فى هاتف HUAWEI P50 Pro من مصفوفة الكاميرا الرئيسية القوية ومصفوفة سوبيرزوم SuperZoom Matrix. تم دمج العتاد مع محرك معالجة الصور فائقة الدقة، مما ينتج عن صور أكثر إشراقًا وأكثر تفصيلاً.

يدعم الهاتف التكنولوجيا المبتكرة تمامًا التي ظهرت لأول مرة مع هاتف HUAWEI P50 Pro بما في ذلك HUAWEI XD Optics التي تعمل على تحسين جودة الصورة بشتي الطرق. تم تزويد هاتفHUAWEI P50 Pro أيضًا مع ميزة XD Fusion Pro، وهو حل محسّن يشتمل على نظام Super Color Filter الجديد ومحرك True-Chroma Image وتقنية Super HDR لتحسين التفاصيل واللون والنطاق الديناميكي بشكل كبير.

وبفضل كل ذلك، يقدم هاتف HUAWEI P50 Pro تطور استثنائياً في الألوان وجودة الصورة وسرعة التركيز وتثبيت الصورة. باختصار، تم تحسين كل جانب من جوانب التصوير الفوتوغرافي المحمول، مما يتيح لك التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة دون أي عوائق. في الصور الجماعية، ويبدو كل موضوع الصورة واضحاً، مع الحد من الضوضاء، حتى عند التكبير. في ظروف الإضاءة المنخفضة، لا يزال بإمكان الكاميرات التقاط صور بتفاصيل دقيقة، حيث تبدو مواضيعك مضاءة جيداً.

جزء كبير من التصوير الفوتوغرافي يدور حول التقاط ألوان دقيقة وإنشاء صور تعكس ما تراه العين البشرية. قامت هواوي بتعديل أكثر من 2000 لون عبر التدرج اللوني العريض ونتيجة لذلك، يمكن لهاتف HUAWEI P50 Pro إعادة إنتاج الألوان بجدارة واختيار الاختلافات الدقيقة في الظلال. خذ أحمر الشفاه الأحمر كمثال؛ هناك العديد من الظلال المختلفة لأحمر الشفاه بللون الأحمر. يمكن أن تكون الاختلافات بين الظلال في أحمر الشفاه خفية، لكن النتائج الذى ينتجها هاتف HUAWEI P50 Pro ليست كذلك حيث يمكن للهاتف تحديد الفروق الدقيقة بدقة بين درجات مختلفة من نفس اللون وإعادة إنتاج الاختلافات على الشاشة بشكل مثالي.

استهدف النجوم مع سوبر زووم 200xمع ثبات

كما أنه يدعم نطاق تكبير عدسة التكبير غير مسبوق يبلغ 200 مرة، مما يساعد المستخدمين على التقاط أي شيء بغض النظر عن المسافة. ولذلك ، بدلا من الاقتراب من المواضيع الخاصة بك ، يمكنك جعلها أقرب باستخدام عدسة التكبير. هذه ميزة مفيدة للغاية عندما تحاول تصوير الحياة البرية أو الأحداث الرياضية. أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي الثابت عن بعد ، فإن نظام الكاميرا على HUAWEI P50 Pro يتميز بالجيل التالي من تقنية AIS لثبات الصورة وذكذلك تقنية OISلتحسين استقرار التكبير بشكل كبير. وتعمل حلول الأجهزة والبرامج معا لتمنحك استقرارا جيدا بحيث يمكنك بسهولة التقاط صور ثابتة تحمل الأجهزة بين يديك حتى عند تكبيرها على طول الطريق.

قل وداعا للصور الباهتة

إذا كنت تلتقط صورا لمواضيع متحركة مثل الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو حتى لاعبي كرة السلة في الملعب ، فقد تظهر صورهم ضبابية. يحدث هذا عندما لا يكون التركيز سريعا بما يكفي للحاق بركب هؤلاء الرياضيين الذين يندفعون أو الأطفال الذين يسارعون. ولكن نظرا أن هاتف HUAWEI P50 Pro يتميز بضبط تلقائي للصورة عالي السرعة، ومصراع بدون زمن انتقال، وقياس ذكي ، وتقليل ضبابية الحركة والمزيد، فلا داعي للقلق بشأن فقدان أي لحظة حاسمة في حياتك.

كاميرا سيلفي واسعة جداً

حتى الآن، تحدثنا فقط عن نظام الكاميرا الخلفية لهاتف HUAWEI P50 Pro. ولكن الكاميرا الأمامية للهاتف مثيرة للإعجاب. على الجزء الأمامي من الهاتف هو 100 درجة زاوية عريضة جداً مع كاميرا Urtla-wide True-Chroma Selfie Camera,

والتى تعمل بشكل جيد للصور الذاتية، صور شخصية لمجموعة كبيرة والصور مع المناظر الطبيعية الرائعة. يلتقط محرك الألوان بدقة المكياج عالي التأثير، ويمكن للخوارزميات الحد من التشويه بالذكاء الاصطناعي أن تمنع بشكل فعال مشكلات التشويه لأصدقائك الذين يتم ضغطهم في حواف صورة السيلفي الجماعية، ونظام الذكاء الاصطناعي لتحسين صور السيلفي ذات الإضاءة المنخفضة.

سينيماغراف بتقنية الذكاء الاصطناعي AI Cinemagraph

يستخدم هاتف HUAWEI P50 Pro الذكاء الاصطناعي بشكل جيد مع ميزة جديدة تسمى AI Cinemagraph . باستخدام هذه الميزة، يمكنك إنشاء صورة سينمائية لطائر طائر تظهر حركات ومسار الطائر بالتفصيل. يمكن أن يركز أيضا على الشعر المتدفق لشخص في مهب الريح لإضافة ذوق فني إضافي للصورة. عند تناول العشاء مع الأصدقاء يمكنك استخدام سينيماغراف بتقنية الذكاء الاصطناعي لالتقاط البخار المتصاعد من الطعام لإضافة المزيد من الحياة إلى الصورة.

لذلك، يحتوي هاتف HUAWEI P50 Pro على كاميرات تستفيد بشكل أفضل من ميزات العتاد والبرامج لإنتاج صور مذهلة يمكن أن تنافس الكاميرات الاستهلاكية المخصصة. ولكن إذا كنت تريد المزيد من الأسباب لاقتناء هذا الهاتف الذكي، فهو أيضا هاتف مصمم بشكل جميل مع تصميم نظام الكاميرا المزدوجة المصفوفة Dual-Matrix Camera Design ويحتوي على بطارية كبيرة بقوة 4360 مللي أمبير في الساعة يدعم أيضًا 66 واط شحن سلكي ويمنحك كل الراحة من ميزات الجهاز الفائق المستقبلية.