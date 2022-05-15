شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة استراحة وظيفية إلى ملفك الشخصى على LinkedIn والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف الشبكة الاجتماعية الموجهة للأعمال لينكد إن إلى تطبيع فترات الراحة المهنية من خلال تشجيع المستخدمين على إبراز ما تعلموه من هذه التجارب.

وأصدرت الشركة المملوكة لشركة Microsoft ميزة في 1 مارس تتيح للأشخاص إضافة استراحة وظيفية إلى ملفاتهم الشخصية على LinkedIn من خلال موقع سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول، مما يمنحهم طريقة لشرح الثغرات في سيرتهم الذاتية. تشمل أنواع الراحة المهنية الأبوة والأمومة وتسريح العمال والفجيعة والانتقال وظيفي والسفر.

قالت كاميلا هان هي، كبيرة مديري المنتجات في LinkedIn، إن LinkedIn بدأت تسمع المزيد من مستخدميها حول الرغبة في طريقة لتسليط الضوء على فترات انقطاع حياتهم المهنية على الشبكة الاجتماعية، تعتبر فترات الراحة المهنية أكثر شيوعًا بين النساء.

وقالت الشركة إن حوالي 67٪ من المشاركات المتعلقة بالانقطاع الوظيفي على LinkedIn في يناير جاءت من عضوات، قال موقع LinkedIn ، نقلاً عن استطلاع أجري في يناير، إن 64٪ من النساء في جميع أنحاء العالم قد توقفن عن العمل مع ارتفاع النسبة في الولايات المتحدة.

وقال حوالي 70 ٪ من النساء إن أخذ إجازة وظيفية ساعدهن على اكتساب منظور ومعرفة ما يريدنه حقًا من الحياة، حسبما أفاد استطلاع أجرته LinkedIn في يناير.

سنرشدك إلى كيفية إضافة انقطاع وظيفي إلى ملفك الشخصي على LinkedIn.

كيفية إضافة استراحة وظيفية إلى ملفك الشخصي على LinkedIn.

يعد وضع استراحة وظيفية في سيرتك الذاتية على LinkedIn أمرًا بسيطًا إلى حد ما. يستغرق الأمر بضع خطوات فقط.

انقر فوق قسم إضافة الموجود أسفل صورة ملفك الشخصي.

ثم حدد إضافة استراحة وظيفية.

يمكنك اختيار نوع الراحة المهنية وملء معلومات حول طول فترة الإجازة المهنية ووصفها وإرفاق أي وسائط ذات صلة.

عندما تنتهي من إضافة المعلومات ذات الصلة، انقر فوق حفظ.