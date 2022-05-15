شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تعمل على تطوير ميزات البث المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط Netflix للبث المباشر لجدولها القادم من العروض غير المسجلة والعروض الكوميدية الخاصة وأخبر Netflix المنفذ أنه في المراحل الأولى من تطوير القدرة، وفقا لتقرير engadged.

ويشير الموعد النهائى إلى أن عملاق البث يمكن أن يستخدم التكنولوجيا لإجراء تصويت مباشر للعروض التنافسية مثل Dance 100 القادمة والمجموعات الجوية .

ولم يتم تحديد تاريخ طرح الميزة حتى الآن، حيث ورد أن فريقًا صغيرًا فقط داخل الشركة في المراحل "الأولية" من تطوير التكنولوجيا.

وبشكل منفصل ،صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن الشركة قامت مؤخرًا بتحديث ملف إرشادات الثقافة لإضافة قسم جديد بعنوان "التعبير الفنى".

وباختصار، يخبر القسم الموظفين المحتملين أنه قد يُطلب منهم العمل فى مشاريع قد لا تتوافق مع قيمهم.

وصرحت الشركة فى المستند: "لن يحب الجميع أو يتفق مع كل شىء فى خدمتنا، ونترك للمشاهدين تحديد ما هو مناسب لهم مقابل فرض Netflix رقابة على الفنانين أو الأصوات المحددة، واعتمادًا على دورك قد تحتاج إلى العمل على عناوين تعتقد أنها ضارة.

وإذا وجدت صعوبة فى دعم اتساع نطاق المحتوى الخاص بنا ، فقد لا تكون Netflix هى المكان الأفضل لك.

وقالت Netflix للصحيفة إنها أمضت الـ 18 شهرًا الماضية فى مناقشة القضايا الثقافية مع الموظفين، وتقول الشركة إنها كتبت الإرشادات المعدلة لمساعدة الباحثين عن عمل على اتخاذ "قرارات مستنيرة حول ما إذا كانت Netflix هي الشركة المناسبة لهم".

ويأتى التحديث بعد أن واجهت Netflix اضطرابات الموظفين بسبب أحدث عروضها الكوميدية الخاصة من Dave Chappelle.

وانتقد العديد فى الشركة الممثل الكوميدي و The Closer لكونه يعانى من رهاب المتحولين جنسياً.