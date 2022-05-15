شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط الآثار الجميلة لانفجار "مستعر أعظم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يقترب النجم من نهاية حياته وينفد الوقود، فإنه ينفجر في تدفق هائل من الطاقة، تاركًا وراءه نواة صغيرة كثيفة تتحول إلى ثقب أسود أو نجم نيوتروني، على الرغم من أن هذا الانفجار مدمر على نطاق ملحمي، إلا أنه يمكن أن يترك وراءه أيضًا بقايا جميلة ناتجة عن موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار.

تُظهر صورة أصدرها مؤخرًا فريق تلسكوب هابل الفضائي أحد بقايا المستعر الأعظم، ويُدعى DEM L249، تم التقاط هذا الهيكل الدقيق الذي تم التقاطه بواسطة أداة Hubble's Wide Field Camera 3 والموجود في كوكبة منسا، من الغبار والغاز المنبعث من موقع النجم بقوة الانفجار.

قال علماء هابل: "يُعتقد أن هذا الجسم - المعروف باسم DEM L249 - قد تم إنشاؤه بواسطة مستعر أعظم من النوع 1a أثناء نوبات موت قزم أبيض"، "بينما تكون الأقزام البيضاء مستقرة عادةً، فإنها يمكن أن تتراكم ببطء إذا كانت جزءًا من نظام نجمي ثنائي. يستمر تراكم المادة هذا حتى يصل القزم الأبيض إلى كتلة حرجة ويخضع لانفجار مستعر أعظم كارثي، مما يؤدي إلى إخراج كمية هائلة من المواد في الفضاء في هذه العملية " حسبما نقل موقع Digitartlends.

وتقع هذه البقايا على بعد حوالي 160.000 سنة ضوئية من الأرض في مجرة ​​تابعة لمجرة درب التبانة تسمى سحابة ماجلان الكبيرة (LMC)، يستخدم الباحثون هابل للنظر إلى مركز LMC لفهم المزيد عن تطور النجوم، حيث يقع في مكان قريب نسبيًا ولا يحجبه الكثير من الغبار.

وفقًا لفريق هابل، "يعد LMC مختبرًا طبيعيًا مثاليًا حيث يمكن لعلماء الفلك دراسة ولادة النجوم وحياتها وموتها، حيث إن هذه المنطقة قريبة ، وموجهة نحو الأرض، وتحتوي على القليل نسبيًا من الغبار بين النجوم الممتص للضوء"، "تم جمع البيانات الموجودة في هذه الصورة بواسطة أداة Hubble's Wide Field Camera 3، وتم الحصول عليها أثناء البحث المنهجي لـ LMC عن الرفاق الباقين على قيد الحياة من النجوم القزمة البيضاء التي تحولت إلى مستعر أعظم."