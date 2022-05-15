شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق نموذجا للخرائط للحصول على منظر شامل جديد للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل نموذجًا جديدًا للخرائط، تم تصميمه بواسطة عملاق البحث لمنح المستخدمين إحساسًا أكثر واقعية بالأماكن التى يتم البحث عنها. يتميز التصميم بمنظر شامل جديد لميزة التجوّل الافتراضى فى السماء. يوفر التصميم الجديد للمستخدمين عرضًا للموقع الذى تم البحث عنه من أعلى أو من مستوى الشارع. كلا العرضين يسمحان للمستخدمين بالتعرف على الحى والمواقع المحددة التى قد يرغب المستخدمون فى التفاعل معها. تغطى الخرائط معلومات الانشغال المباشر وحركة المرور ، حتى تحصل على نظرة واقعية شبه معززة فى أى موقع تشاهده.

على الرغم من أنه يمكنك معرفة أن الصور الموجودة خلف العرض الشامل الجديد تمامًا تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر. تم إنشاء الصور من خلال مجموعة من لقطات القمر الصناعى من Google ولقطات التجوّل الافتراضي. والجزء الأكثر إثارة للاهتمام عند استخدام منتج جوجل هذا هو أنه أثناء تنقلك عبر هذه الصور ، يبدو أن أحدهم يلعب لعبة فيديو على رسومات متوسطة تم تعيينها فى عالم واقعى بدقة متناهية. وفقًا لليز ريد ، نائبة رئيس قسم الهندسة فى جوجل ، "نحن قادرون على دمجها معًا حتى نفهم، هذه هى ارتفاعات المباني. كيف ندمج ذلك مع التجوّل الافتراضي؟ كيف نجمعها مع المنظر الجوى لنجعل شيئًا يشبه إلى حد كبير أنك كنت هناك؟ "

وصف ريد الوضع الجديد للخرائط بأنه عرض يعرض تمامًا ديناميكيات التكبير الهائل لبرنامج Google Earth ، كشف ريد أن جوجل كانت تعمل على هذه الميزة لفترة من الوقت الآن. "إنه شيء كان لدينا فيه عروض توضيحية منذ سنوات وقطعت التكنولوجيا شوطًا طويلاً فى جعلها تبدو طبيعية جدًا".

سيعمل على معظم الأجهزة ولكنه يعمل حاليًا فى عدد قليل من الأحياء مثل سان فرانسيسكو ونيويورك ولوس أنجلوس ولندن وطوكيو. تأمل الشركة فى تضمين المزيد من المدن فى الأشهر القليلة المقبلة.

مع استمرار Google فى تحديد وتيرة جديدة من خلال دفع خرائطها لتقديم تجربة أكثر واقعية وثلاثية الأبعاد ، فإنها تفتح أيضًا العديد من المستخدمين على النظام الإيكولوجى للتطبيق المليء بالمزايا المذهلة.

يمكن لمطورى الطرف الثالث الاستفادة من ميزات الخرائط من خلال النقر على ركن Live View AR فى الخرائط لتتبع الموقع بدقة فائقة فى العالم الحقيقى بالإضافة إلى طبقة AR فى الأعلى.

تعمل جوجل مع المطورين على التطبيقات التى تساعدك فى العثور على مكان لركن السيارة أو التنقل فى موقع ما أو فقط تتيح لك ممارسة ألعاب الواقع المعزز مع التنانين فى العالم الحقيقي.

يحتاج مستخدمو خرائط جوجل إلى فهم الآن أن خرائط جوجل قد تغيرت حقًا، فلم يعد مجرد تطبيق للانتقال من مكان إلى آخر، بل تحول الآن إلى نسخة رقمية من العالم الحقيقي. سجلت خرائط جوجل مساعدة أكثر من مليار شخص فى التنقل والاستكشاف، والآن يتم الانتقال إلى مساعدة الأشخاص فى جلب المعلومات الأكثر فائدة حول العالم الحقيقي.

بفضل التطورات الهائلة فى تقنية الذكاء الاصطناعى / الواقع المعزز التى لا تزال تزداد حجمًا وأكبر، تحول جوجل تركيزها من الزحف إلى الويب إلى الزحف إلى الأرض. مع العرض الشامل الجديد على وجه الخصوص، من المذهل للغاية تخيل مستقبل خرائط جوجل.