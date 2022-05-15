شاحن عالمي للهواتف الذكية.. آبل تختبر طرازات آيفون جديدة بمنفذ “USB-C”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - تستعد شركة ”أبل“ الأمريكية لتزويد طرازات هاتف ”آيفون“ المستقبلية بمنفذ ”USB“ من النوع ”C“، مستبدلة بذلك منفذ الشحن القديم ”Lightning“ الذي طالما تواجه الشركة بسببه العديد من الانتقادات، وفق ما ذكرت تقارير نشرتها مواقع تقنية.

وأشارت التقارير – التي نُقلت عن مارك غورمان، الصحفي المتابع لأخبار ”أبل“ في وكالة ”بلومبيرغ“ – إلى أنه من المحتمل أن تحتفظ الشركة الأمريكية بمنفذ ”Lightning“ للموديلات المقرر طرحها في سبتمبر/ أيلول المقبل، أي سلسلة ”iPhone 14“.

وأضافت التقارير أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي يعمل على تطوير ”محول“ من شأنه أن يسمح لأجهزة ”آيفون“ المستقبلية بالعمل مع الملحقات المصممة لموصل ”Lightning“ الحالي.

يذكر أن طرازي ”MacBook“ و“آيباد“ من ”أبل“ يحتويان على منفذ ”USB“ من النوع ”C“، بينما تستخدم الملحقات مثل ”AirPods“ وجهاز التحكم عن بُعد في ”Apple TV“ موصل ”Lightning“.

وقال غورمان، وفقاً للتقارير، إن دفع الاتحاد الأوروبي نحو فرض ”شاحن عالمي للهواتف الذكية“ هو القوة الدافعة الرئيسة وراء تحرك ”أبل“ للتحول إلى منافذ ”USB-C“، حيث تعتقد المفوضية الأوروبية أن اعتماد ”كبل موحد“ لجميع الأجهزة سيقلل من النفايات الإلكترونية أيضًا.

وتأتي التقارير بعد أيام قليلة من اقتراح مُحلل ومتابع ”أبل“ الموثوق به، مينغ-تشي كو، أن الشركة سوف تستبدل بمنفذ ”Lightning“ منفذ“USB-C“ في النصف الثاني من عام 2023، حيث أوضح أن طرازات ”iPhone 15″ المزعومة قد تأتي مزودة بـ“USB-C“.

وكانت ”أبل“ قد قدمت منفذ ”Lightning“ لأول مرة مع طراز ”iPhone 5“ في عام 2012، ثم بدأت بإضافة منفذ ”USB-C“ لأول مرة أيضاً إلى جهاز ”MacBook Pro“ في 2016.

وتستعد شركة ”أبل“ إلى طرح سلسلة هواتف ”iPhone 14“ المرتقبة في سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تتضمن المجموعة أربعة طرازات؛ هي ”iPhone 14″ و“14 Pro“ و“14 Max“ و“14 Pro Max“.

من ناحية أخرى، قالت شركة ”أبل“ أنها ستعقد ”مؤتمر المطورين العالمي“ الخاص بها للعام الجاري، والمعروف باسم ”Apple WWDC 2022″، في الفترة ما بين 6 و10 يونيو/حزيران المقبل وسيتم بثه عبر الإنترنت.

وأوضحت الشركة أنها ستسمح بحضور ”عدد محدود فقط من المطورين،“ نظراً لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وشددت أنه يجب على جميع الحاضرين ”اتباع بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بأبل.“

ومن المتوقع أن تكشف شركة ”أبل“ في المؤتمر النقاب عن إصدارات جديدة من أنظمة تشغيل ”iOS“ و“iPadOS“ و“macOS“ و“watchOS“ و“tvOS“. وذكرت تقارير أن الشركة تعمل على إطلاق إصداري ”iOS 16″ و“macOS 13“.

ووفقاً للتقارير، من المتوقع أن يجلب الإصدار الجديد من ”iOS 16“ تصميمًا جديدًا لأيقونات التطبيقات الخاصة بهواتف ”آيفون“، وتحسينات تطبيقات الكاميرا، وعناصر واجهة المستخدم الجديدة، والسمات الأخرى التي تمت ترقيتها. وأوضحت التقارير أن التحديث سيكون متاحًا للأجهزة التي تم إطلاقها بعد هاتف ”iPhone 6s“.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أن العملاق الأمريكي قد يطلق أجهزة جديدة في هذا الحدث، مثل جهاز ”Mac Pro“ جديد يتم تشغيله بوساطة معالجات ”أبل“ المتطورة. ومن المتوقع أن يحتوي جهاز ”Mac Pro“ الجديد الأصغر على وحدة معالجة مركزية 40 نواة ووحدة معالجة رسومات 128 نواة. علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن تطلق ”أبل“ جهاز ”iMac Pro“ جديدًا بشاشة أكبر، إضافة إلى طراز ”Mac mini“ جديد أيضًا.