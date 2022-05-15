5 طرق مضمونة لاستعادة رسائل «فيسبوك ماسنجر» المحذوفة في ثوانٍ

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت وكالة روسيا اليوم، تقريرًا حول كيفية استعادة رسائل «فيسبوك ماسنجر»، التي يضطر البعض إلى حذفها بحثًا عن المزيد من الخصوصية، فيتم حذف الرسائل من تطبيق «ماسنجر» وتختفي إلى الأبد، ويبحث البعض عن طرق استعادة الرسالة المحذوفة من التطبيق، إذ توجد بالفعل بعض الطرق البسيطة للقيام بذلك، والتي ربما لا يعرفها الكثيرون.



5 طرق لاستعادة رسائل فيسبوك المحذوفة

ونستعرض في التقرير التالي، الطرق التي يمكنك استخدامها لاستعادة رسائل فيسبوك المحذوفة، كما يلي:

المحادثات المؤرشفة

تحقق من المحادثات المؤرشفة، فإذا قمت بأرشفة محادثة بدلًا من حذفها بالكامل، فستكون قادرًا على استرداد الرسائل بسهولة بالغة، وكل ما عليك فعله هو العثور على جهة الاتصال المعنية وبمجرد فتحها، يجب أن تعود جميع الدردشات.

البريد الإلكتروني

تحقق من بريدك الإلكتروني، إذا تلقيت تنبيهات عبر البريد الإلكتروني من فيسبوك ماسنجر، ربما تجد ما تبحث عنه في صندوق الوارد الخاص بك، فقط قم بالبحث وانتظر ما سيحدث.

إدارة ملفات الأندرويد

هناك طريقة مخادعة يمكنك من خلالها استرداد الرسائل إذا كنت تستخدم نظام تشغيل «أندرويد»، والأمر كله يتعلق بذاكرة التخزين المؤقت وإدارة الملفات «Android file manager»، وإذا لم يكن لديك تطبيق إدارة ملفات بالفعل، فيمكنك تنزيل تطبيق مجاني من متجر «جوجل بلاي»، وبمجرد حصولك على الميزة، افتحها وانتقل إلى التخزين الداخلي «Internal Storage»، متبوعا بـ«facebook.katana.com»، ثم «fb_temp»، وهناك سترى رسائل سجلك الحديث، وربما تكون الرسائل المحذوفة من بينها

معلومات فيسبوك

يحتوي «فيسبوك» على ميزة سهلة لتنزيل البيانات على موقعه، إذ ربما تكون الرسائل التي تبحث عنها كامنة هناك، فقط افتح الإعدادات وانتقل إلى «Your Facebook Information»، متبوعًا بتنزيل معلوماتك «Download your information»، ثم حدد نطاقًا زمنيًا، واجعله ضيقًا قدر الإمكان إذ ربما يستغرق تنزيله بعض الوقت، وبعد ذلك، اضغط على إلغاء تحديد الكل «Deselect All» وحدد الرسائل يدويًا فقط، وأخيرا اضغط فوق طلب التنزيل في الأسفل وسيتم إرساله إليك عبر البريد الإلكتروني بمجرد أن يصبح جاهزًا.

نسخة المحادثة

اطلب نسخة المحادثة من الطرف الثاني، فالخيار الأخير هو أن تطلب من الشخص نسخة من المحادثة إذا كان هذا خيارا ممكنًا بالطبع.