نجاح تاريخي وأرباح قياسية.. أرقام مثيرة للعبة PUBG

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - في الوقت الذي كشفت فيه شركة كرافتون المصممة لـ”ببجي” عن التحديث الجديد ببجي موبايل 2.0، تم الإعلان عن مكاسب ضخمة للعبة الشهيرة.

وكشفت كرافتون عن التحديثات الرئيسية لنسخة ببجي موبايل 2.0، والتي تضم، خريطة جديدة، حيث تم تحديث خريطة ليفيك الرسمية، بالإضافة لأسلحة جديدة، ومركبة جديدة، يمكنها أن تتحرك بسرعة وانسيابية عبر جميع أنواع التضاريس.

وكشف تقرير أرباح المطور كرافتون Krafton الأخير، أن PUBG: Battlegrounds، إصدار الحاسب ومنصة الألعاب من سلسلة Battle Royale، تجني الكثير من الأموال بعد تحولها إلى اللعب المجاني في شهر يناير/كانون الثاني.

ووفقًا للتقرير، ارتفعت المبيعات عبر أجهزة الحاسب بنسبة 61% سنويًا لتصل إلى 82.3 مليون دولار. بينما كانت القفزة في المبيعات عبر منصة الألعاب أكبر، حيث زادت بنسبة 124% عن الربع السابق و 274% سنويًا. وذلك بالرغم من أن كرافتون لم تضع رقمًا بالدولار وراء هذه الزيادات.

ووفقا لـ”aitnews” شهدت اللعبة أيضًا زيادة تقارب 3 أضعاف في متوسط ​​المستخدمين النشطين شهريا من الربع الرابع من عام 2021.

وكانت PUBG: Battlegrounds في الأصل لعبة مدفوعة عندما تم إطلاقها عبر منصة Steam في مرحلة الوصول المبكر في عام 2017.

ولكن النجاح المالي الهائل لألعاب Battle Royale المجانية مثل فورتنايت و Call of Duty: Warzone و Apex Legends أثبت أن النموذج المجاني يمكن أن يكون مربحًا للغاية.

ولإعطائك فكرة عن مدى ربحيتها، قالت شركة EA هذا الأسبوع إن Apex Legends، وهي لعبة تم إصدارها منذ أكثر من 3 سنوات بقليل، قد تجاوزت ملياري دولار في صافي الأرباح.

بينما جمعت شركة Epic Games نحو 144 مليون دولار لإغاثة أوكرانيا خلال أسبوعين فقط من عائدات لعبة فورتنايت. وجمعت اللعبة 36 مليون دولار في أول يوم لها وحده.

ونتيجة لذلك فمن المحتمل أن تكون تلك الأرقام قد حثت كرافتون على نقل PUBG: Battlegrounds إلى نمط اللعب المجاني.

رهان PUBG

ربما ساعدت شعبية PUBG: Mobile (مجانية اللعب) الشركة في اتخاذ مثل هذا القرار. وشكلت هذه اللعبة نسبة 75% من إيرادات كرافتون للربع الأول.

وتقول كرافتون إن PUBG: Mobile، التي تم تنزيلها أكثر من مليار مرة اعتبارًا من شهر مارس 2021، قد حققت 307.1 مليون دولار من العائدات في الربع الأول من عام 2022، وهو رقم ارتفع بنسبة 5% سنويًا.

وذكرت شركة الألعاب أن إيراداتها بلغت 407 مليون دولار، بزيادة 13.5٪ سنويًا. وأشار التقرير إلى أن صافي ربح الربع بلغ 190 مليون دولار بزيادة 26٪.

وعزت كرافتون جزءًا من نموها الفصلي إلى أداء PUBG: Battlegrounds بعد أن أصبحت مجانية للعب عبر الحاسب ومنصة الألعاب في شهر يناير. وقالت: زاد عدد المستخدمين الذين يدفعون أكثر من الضعف، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز المبيعات الفصلية.