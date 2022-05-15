بيتكوين تتعافى بعد ليلة عاصفة.. كم بلغت؟!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم الأحد، وعاودت بيتكوين الربح بعد ليلة عاصفة بالأمس.

وزادت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم 1.28 تريليون دولار مقابل 1.26 تريليون دولار، أمس.

وبلغ حجم تداولات خلال آخر 24 ساعة نحو 85.82 مليار دولار.

وواجهت العملات المشفرة بشكل عام انتكاسة كبيرة ليلة أمس، وتهاوت أسعارها بشكل كبير.

وأرجع الخبراء سبب انتكاسة بيتكوين وأخواتها إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي جيروم باول، بشأن معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

ووصف باول الأسعار المستقرة بأنها “حجر الأساس” للاقتصاد، قائلاً يوم الخميس إن معركة البنك المركزي لتهدئة التضخم “ستشمل بعض الصعوبات” حيث يمكن الشعور بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

لكنه قال إن النتيجة الأسوأ ستكون استمرار الأسعار في التسارع إلى الأمام.

سعر عملة بيتكوين اليوم

ارتفع سعر بيتكوين ( Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 1.01% ليصل إلى 29,743.63 دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

واستغل العديد من المستثمرين الانخفاض الكبير لعملة بيتكوين خلال الأسبوع الماضي، وبدأوا في عمليات “شراء للانخفاض” وسط رهان على قوة العملات المشفرة في التصدي للتضخم على المدى الطويل.

أسعار العملات الرقمية اليوم

انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.74% مسجلًا 2,023.19 دولار.

وارتفع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.45% إلى 292.80 دولار.

وتراجع سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 2.65% إلى 0.418601 دولار.

ونزل سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 1.39% لتسجل 0.53 دولار.

وربح سعر بولكادوت Polkadot بنحو 7.25% ليصل إلى 11.09 دولار.

ونزل سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 1.40% ليصل إلى مستويات 0.087353 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.