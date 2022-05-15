شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن قانون ولاية تكساس ضد يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة لصالح المدعي العام في تكساس كين باكستون في دعوى قضائية بشأن HB 20 ، وهو قانون يحظر فعليًا العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية من الإشراف على مشاركات سكان تكساس. منحت المحكمة باكستون وقفًا لقرار سابق لمنع القانون، مما سمح لـ HB 20 بالدخول حيز التنفيذ على الفور بينما تستمر بقية القضية.

صدر القرار دون تفسير لكن مراقبو المحكمة لم يفاجأوا بالضرورة لأنها أعقبت جلسة استماع بنفس القدر في وقت سابق من هذا الأسبوع - جلسة ينبغي أن تثير قلق كل من يدير موقعًا على شبكة الإنترنت تقريبًا. وبدون تدخل من محكمة أخرى، فإنه سيعرض الشبكات الاجتماعية التي تعمل في تكساس لخطر قانوني.

يحظر HB 20 على منصات وسائل التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى أو تخفيض رتبته أو التمييز ضده بطريقة أخرى على أساس" وجهة نظر المستخدم أو أي شخص آخر "، ينطبق هذا على أي "موقع ويب أو تطبيق إنترنت" يصل إلى 50 مليون مستخدم نشط شهريًا و "يمكّن المستخدمين من التواصل مع مستخدمين آخرين"، مع استثناءات لمزودي خدمة الإنترنت ومواقع الوسائط حسبما نقل موقع ذا فيرج.

ولا يُسمح أيضًا للشبكات الاجتماعية بحظر المستخدمين بناءً على موقعهم في تكساس، وهو شرط يهدف بوضوح إلى منع المواقع من الانسحاب ببساطة من الولاية - والذي قد يكون الحل الأبسط للعديد منهم.

وضعت جلسة يوم الاثنين الماضي باكستون ومحامي NetChoice أمام قضاة الدائرة الخامسة ليزلي ساوثويك (التي صوتت ضد الأغلبية) وأندرو أولدهام وإديث جونز.

جادل باكستون بأنه يجب معاملة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على أنها شركات نقل عامة بسبب قوتها السوقية ، الأمر الذي يتطلب منهم التعامل مع كل المحتوى بطريقة محايدة كما تفعل شركات الهاتف ، وهو أمر لا يقترب حتى من أي قانون معمول به. في الواقع بفضل الإلغاء الجمهوري لقوانين حيادية الشبكة ، حتى مزودي خدمة الإنترنت مثل Comcast و Verizon ليسوا مشغلين مشتركين.

ومع ذلك بدت اللجنة متعاطفة مع منطق باكستون، أعلن القاضي أولدهام أنه صُدم عندما علم أن شركة خاصة مثل Twitter يمكنها حظر فئات من النصوص.

لكن الجلسة خرجت عن مسارها تمامًا عندما بدأ القاضي جونز مناقشة المادة 230 ، القانون الذي يحمي الأشخاص الذين يستخدمون ويشغلون "خدمات الكمبيوتر التفاعلية" من الدعاوى القضائية التي تنطوي على محتوى من طرف ثالث.

طبقت المحاكم مصطلح "خدمة الكمبيوتر التفاعلية" على جميع أنواع الأشياء ، بما في ذلك منتديات الويب وقوائم البريد الإلكتروني وحتى مواقع الإشاعات. بينما كان محامي NetChoice يجادل بأن مواقع الويب يجب أن تتلقى حماية التعديل الأول.

وأكد جونز على مواقع الويب بما في ذلك Facebook و YouTube و Google. "تم تعريفها في القانون على أنها خدمات كمبيوتر تفاعلية." ولإصلاح المصطلح أكثر قليلاً ، أثار الأمر تساؤلات عما إذا كانت المواقع عبارة عن "مزودي خدمة تفاعليين" الذين وصفتهم بأنهم مختلفون اختلافًا جوهريًا عن المواقع الإعلامية مثل Axios و Breitbart. (تم تعريف أقسام التعليقات في الصحف والمدونة بشكل متكرر على أنها خدمات كمبيوتر تفاعلية أيضًا.)

يحمي القسم 230 هذه المواقع من اعتبارها "الناشرين أو المتحدثين" لأي جزء معين من محتوى الطرف الثالث

يبدأ التعديل الأول إذا كانت الشركات تعبر عن الكلام

إذا لم تكن الشركات مسؤولة قانونًا عن حالة معينة من الكلام غير القانوني ، فلا ينبغي أن يتم اعتبار استراتيجية الاعتدال العامة الخاصة بها على أنها كلام أيضًا

وبالتالي ، يتعين على YouTube و Facebook الاختيار بين كونهما "خدمات كمبيوتر تفاعلية" من القسم 230 وبين امتلاك حقوق التعديل الأول.

هناك عدد كبير لكنه غامض بمعنى أنه يجب التعامل مع مواقع الويب الكبيرة مثل الأدوات المساعدة

هناك شعور عام بأن أماكن مثل YouTube تبدو قوية بما يكفي لتكون مرافق ، لذلك يمكن للقضاة والمشرعين (وإيلون ماسك) التخلص من المصطلحات الغامضة مثل "الساحة العامة الحديثة".

لكن لا باكستون ولا قضاة الدائرة الخامسة قد اهتموا حتى بإطار قانوني يركز على أقوى المنصات في العالم وفقا للتقرير. بدلاً من ذلك من المرجح أن تجتاح معايير "50 مليون مستخدم" في HB 20 الشركات غير التابعة لـ "شركات التكنولوجيا الكبرى" مثل Yelp و Reddit و Pinterest والعديد من الشركات الأخرى.

في هذه الأثناء ، يحصل مقدمو خدمات الإنترنت الحقيقيون على تصريح مرور مجاني على الرغم من امتلاكهم سلطة غير عادية على وصول الأمريكيين إلى الإنترنت.