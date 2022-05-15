شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. المدير التنفيذى السابق لـeBay يواجه المحاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر المدير السابق للمرونة العالمية في eBay، ديفيد هارفيل، بأنه مذنب للمشاركة في حملة مضايقة غريبة، والتي تضمنت إرسال صراصير حية وعناكب وقناع وجه خنزير دموي وأشياء غريبة أخرى لزوجين من ماساتشوستس (عبر The Guardian)، هارفيل هو آخر سبعة موظفين في eBay اعترفوا بالذنب في مضايقة الزوج ومطاردتهما.

في عام 2020، اتهمت وزارة العدل (DOJ) موظفي eBay السابقين Harville، و James Baugh، و Stephanie Popp ، و Brian Gilbert، و Stephanie Stockwell، وVeronica Zea ، وPhilip Cooke بتصميم حملة مضايقة تستهدف Ina و David Steiner ، الناشرين وراء EcommerceBytes النشرة الإخبارية.

كان مخطط المجموعة يهدف إلى تخويف شتاينرز بشأن التغطية السلبية لمنشوراتهم لموقع eBay، لم يقتصر الأمر على مضايقة Steiners على تويتر وإخفاء عنوانهم عبر الإنترنت، بل تصاعدت لاحقًا إلى إرسال عناصر بشعة بالبريد إلى منازلهم والمراقبة الشخصية حسبما نقل موقع ذا فيرج.

أقر هارفيل بالذنب في خمس تهم جنائية خلال مكالمة فيديو مع قاضي محكمة بوسطن الفيدرالية يوم الخميس، وفقًا للتقرير الأصلي، زُعم أن هارفيل سافر في رحلة من كاليفورنيا إلى بوسطن بقصد القيادة إلى منزل شتاينر، واقتحام مرآبهم، وربط جهاز تتبع بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بسيارتهم.

لم يكن Harville هو المسئول الوحيد عن المشاركة، فقد عمل Popp كمدير أول سابق للاستخبارات العالمية في eBay ، وكان جيلبرت المدير الأول السابق للعمليات الخاصة، وعمل Baugh كمدير أول للسلامة والأمن في eBay ، وكان Stockwell المدير السابق لمركز الاستخبارات العالمي التابع للشركة.

في أبريل أقر بو بأنه مذنب فيما يتعلق بمخطط التحرش ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن - سيصدر الحكم في 29 سبتمبر 2022. اعترف كل من بوب وستوكويل وجيلبرت وكوك بالذنب في عام 2020. وحُكم على كوك بعد ذلك بـ 18 شهرًا في السجن.

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