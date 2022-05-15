تقارير إعلامية: “نتفليكس” تتوجّه لطرح ميزة البث المباشر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 دقائق

تستعدّ شبكة “نتفليكس” الأميركية الى توسيع خدماتها لتشمل “البث المباشر”، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

ومن المتوقّع أن يشمل خيار “البث المباشر” عروض “الستاند أب” الخاصة، والمحتويات المباشرة الأخرى، وفقا لموقع “ديدلاين” الأمريكي.

وذكر الموقع أنّ الميزة قد تشجع “نتفليكس” على بث العروض الكوميدية الحية، بعدما أقامت في العام الحالي أول مهرجان كوميدي مباشر بعنوان “Netflix Is a Joke Fest”.

وأقيم المهرجان الكوميدي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، واستمر عدة أيام، وضمّ أكثر من 130 فنانا كوميديا مشهورا، مثل جيري سينفيلد وجون مولاني وغيرهم.

وكانت منصة “ديزني بلس”، إحدى أبرز المنافسين لـ”نتفليكس”، قد سبقت واقتحمت بالفعل مجال “البث المباشر”، وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، بثت عرضًا حيا لحفل جوائز أوسكار، وهو الأول من نوعه في الخدمة.

وفي أحدث تقرير عن أرباح “نتفليكس”، أفادت خدمة البث الأميركية عن خسارة المشتركين لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، بينما تمكنت نظيرتها “ديزني بلس” من إضافة 7.9 مليون مستخدم جديد في الربع الأول من عام 2022.

وفي محاولة منها لمواجهة الانخفاض في الإيرادات والمشتركين، ألمحت “نتفليكس” إلى احتمال اتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين، بالإضافة إلى إضافة خيار بث أرخص مدعوم بالإعلانات.