شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مميزات جديدة لـ Android Auto .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما قد تكون أجهزة Pixel وميزات Android 13 قد احتلت كل العناوين الرئيسية خلال معرض I / O 2022 ، فقد عرضت جوجل أكثر من ذلك بكثير، ففيما يتعلق بـ Android Auto، فقد قامت جوجل بتفصيل ميزات جديدة سيحصل عليها مستخدمو Android Auto قريبًا، وفيما نلقي نظرة على بعض الميزات الرئيسية المتوفرة في Android Auto:





- واجهة مستخدم جديدة لـ Android Autoستطرح شركة Android Auto واجهة جديدة تمامًا ستساعد المستخدمين في الحصول على الاتجاهات بشكل أسرع ، والتحكم في الوسائط بسهولة أكبر والحصول على المزيد من الوظائف في متناول أيديهم ، وفقًا لما ذكرته جوجل في منشور بالمدونة.





- وضع تقسيم الشاشة عبر الشاشات والأحجامسيوفر Android Auto الآن وضع تقسيم الشاشة ، أصبح الآن قياسيًا عبر جميع أنواع وأحجام الشاشات. سيعطي هذا للمستخدمين وصولاً أسهل إلى الميزات الأكثر استخدامًا في مكان واحد - لا داعي للعودة إلى شاشتك الرئيسية أو التمرير عبر قائمة التطبيقات، وأشارت جوجل في منشور المدونة: "مع تشغيل التنقل والوسائط دائمًا ، لن تقلق بشأن فقد دورك التالي أثناء تغيير بودكاست التنقل المفضل لديك".





-إضافة المزيد من الميزات إلى مساعد جوجليقدم مساعد جوجل اقتراحات سياقية لمساعدة المستخدمين على أن يكونوا أكثر إنتاجية في السيارة. من الردود المقترحة على الرسائل ، إلى مشاركة أوقات الوصول مع صديق ، أو حتى تشغيل الموسيقى الموصى بها ، يساعدك مساعد جوجل على القيام بالمزيد في السيارة بكفاءة ، كما تقول جوجل.

ويمكن للمستخدمين الآن إرسال الرسائل والاتصال بجهات الاتصال المفضلة بسرعة بنقرة واحدة ، والرد على الرسائل ببساطة عن طريق تحديد رد مقترح على الشاشة، ووفقًا لـ جوجل ، سيتم طرح جميع الميزات على Android Auto في الأشهر المقبلة.