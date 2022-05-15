شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إدارة المواقع التى تشاركها مع فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أنك تعلم أن فيسبوك يمكنه تتبعك عبر الويب، لكن هل تعلم أن هناك إعدادًا للخصوصية يجعل من السهل إيقاف تشغيله؟ يُطلق عليه اسم أداة النشاط خارج فيسبوك وهو موجود منذ عام 2019. فهو يتيح لك رؤية البيانات التي تشاركها التطبيقات والمواقع الإلكترونية مع النظام الأساسي والتحكم فيها - ومراقبة نوع المعلومات التي يمكن لتطبيقات الجهات الخارجية الوصول إليها.

باستخدام ميزة الخصوصية، يمكنك مسح محفوظات التطبيقات ومواقع الويب التي شاركت بياناتك. يمكنك أيضًا إيقاف نشاط Future Off-Facebook ، والذي يخبر Facebook بفصل أي معلومات قامت الشركة بمشاركتها من حسابك. أو يمكنك اختيار الشركات التي تريد التوقف عن مشاركة نشاطك معها بشكل انتقائي، وستتوقف عن عرض تلك الإعلانات المستهدفة.



كيفية إدارة المواقع التي تشاركها مع فيسبوك كيفية إدارة المواقع التي تشاركها مع فيسبوك باستخدام أداة النشاط خارج فيسبوكباستخدام أدوات أعمال فيسبوك، يمكنك معرفة المعلومات التي أرسلتها تطبيقات ومواقع الويب إلى الشركة. من هناك ، يمكنك مسح المعلومات من حسابك وإيقاف تتبع "نشاط خارج فيسبوك" في المستقبل من حسابك. ستتمكن من التحكم في هذا لجميع التطبيقات ومواقع الويب حتى لا يتمكنوا بعد الآن من مشاركة نشاط البحث الخاص بك مع فيسبوك حسبما نقل سي نت. باستخدام أداة النشاط خارج فيسبوكباستخدام أدوات أعمال فيسبوك، يمكنك معرفة المعلومات التي أرسلتها تطبيقات ومواقع الويب إلى الشركة. من هناك ، يمكنك مسح المعلومات من حسابك وإيقاف تتبع "نشاط خارج فيسبوك" في المستقبل من حسابك. ستتمكن من التحكم في هذا لجميع التطبيقات ومواقع الويب حتى لا يتمكنوا بعد الآن من مشاركة نشاط البحث الخاص بك مع فيسبوك حسبما نقل سي نت.

للبدء انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات ثم نشاط خارج فيسبوك. من هناك يمكنك إدارة نشاطك خارج فيسبوك، ومسح السجل بالكامل وإيقاف تشغيل نشاط Future Off-Facebook لحسابك.



ماذا يحدث عند إيقاف تشغيل نشاط خارج فيسبوك؟ ماذا يحدث عند إيقاف تشغيل نشاط خارج فيسبوك؟ بمجرد مسح النشاط الذي تديره الأداة ، سيزيل فيسبوك د معلومات التعريف الخاصة بك التي تشاركها التطبيقات ومواقع الويب. هذا يعني أن فيسبوك لن يعرف مواقع الويب التي زرتها أو ما الذي بحثت عنه، لذلك لن ترى إعلانات مستهدفة من تلك المواقع.



ما الذي يمكنك فعله أيضًا لتحسين خصوصيتك على فيسبوك؟ ما الذي يمكنك فعله أيضًا لتحسين خصوصيتك على فيسبوك؟

إذا كنت ترغب في التحكم في الإعلانات التي تراها (أو لا تراها) على فيسبوك، فانتقل إلى الإعدادات على هاتفك أو سطح المكتب وحدد تفضيلات الإعلانات.

ضمن المعلنون والشركات، يمكنك معرفة المعلنين الذين قاموا بتشغيل الإعلانات باستخدام قائمة تم تحميلها على فيسبوك تحتوي على معلوماتك. إذا حددت شركة واخترت إخفاء الإعلانات، فلن ترى إعلانات من المعلنين عندما يستخدمون قائمة من تلك الشركة.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى إعدادات الإعلانات وإيقاف تشغيل الإعلانات استنادًا إلى البيانات الواردة من الشركاء ، والإعلانات بناءً على نشاطك على منتجات شركة Facebook التي تراها في مكان آخر ، والإعلانات التي تتضمن إجراءات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. ومع ذلك، لن يؤدي القيام بذلك إلى حذف أي بيانات وستظل ترى نفس عدد الإعلانات كما كان من قبل. تعد ميزة النشاط خارج فيسبوك هي أفضل طريقة لإزالة بياناتك.

إذا كنت من مستخدمي آيفون ، فإن الميزة المقدمة في iOS 14.5 والتي تسمى شفافية تتبع التطبيقات تتطلب منك منح الإذن للتطبيقات بما في ذلك فيسبوك قبل أن تتمكن من استخدام بياناتك للإعلانات المستهدفة.