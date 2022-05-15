شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بكسل 6A يصلح أكبر نقطة ضعف فى بكسل 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم تزويد Pixel 6A بمستشعر بصمة جديد، مما يحتمل أن يحل شهورًا من الإحباط الذي واجهه أصحاب Pixel 6 و Pixel 6 Pro. بعد أشهر من التكهنات والتسريبات والشائعات، تم الكشف أخيرًا عن Google Pixel 6a رسميًا في Google I / O 2022 ويبدو أنه يتضمن ماسحًا محدثًا لبصمات الأصابع.

تسببت المشكلات المتعلقة بالماسحات الضوئية في Pixel 6 و 6 Pro في ترك الكثير من المعجبين باردًا على تقنية مستشعر Google ، لكن الشركة قد تكون قادرة على تغيير الأمور باستخدام 6a.

من الجدير بالذكر أن مستشعر بصمة الإصبع المحدث لم يتم ذكره أثناء الكشف عن هاتف Pixel 6a خلال الكلمة الرئيسية لـ Google I / O في وقت سابق من هذا الأسبوع. وبدلاً من ذلك تمت مشاركة المعلومات المتعلقة بالجزء الجديد مع Android Central من قبل نائب رئيس جوجل الأول للأجهزة والخدمات ريك أوسترلوه في يوم الإعلان حسبما نقل موقع Digitartlends.

حاليًا لا يوجد الكثير من المعلومات الملموسة حول الماسح المحدث بخلاف ما سيحصل عليه 6a. على الرغم من أن المعجبين يأملون في إجراء ترقية كبيرة من مستشعرات Pixel 6 و 6 Pro ، فلا يوجد أي شيء يقول أن أداء القطعة الجديدة سيكون أفضل.

هذا لا يعني أن مشتري Pixel 6a المحتملين يجب أن يتخلوا عن الماسح الضوئي لبصمات الأصابع، لأن الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن جوجل تقوم بتبديل القطعة تشير إلى أنها سمعت التعليقات من قاعدة المستخدمين الخاصة بها وتتطلع إلى تحسين التجربة.

تعمل الشركة على تحديث الماسحات الضوئية وتحسينها بشكل تدريجي في 6 و 6 Pro منذ إطلاقها العام الماضي، لكن المستشعرات الموجودة في الشاشة لا تزال تترك الكثير مما هو مرغوب فيه.

بدأ البعض في التكهن بأن المستشعر الجديد في 6a سيكون هو المستشعر الذي ظهر في عمليات إطلاق أجهزة جوجل القادمة. قد تكون علامة على أن الشركة تتطلع إلى اختبار المياه لأحدث أجهزتها على جهاز سيكون له إطلاق أصغر قبل الغوص في رأسك مع التكنولوجيا على جهاز رائد.

على الرغم من النقص العام في المعلومات المتعمقة حول المستشعر الجديد، يبدو أن الإعلان قد يكون علامة جيدة لمالكي Pixel. في كلتا الحالتين سنتلقى إجابتنا قريبًا بمجرد إطلاق Pixel 6a في 28 يوليو. بعد ذلك سيتمكن المعجبون من رؤية ما إذا كانت التكنولوجيا الجديدة ستحسن أي شيء بأنفسهم.