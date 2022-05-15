شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: EA تعلن عن تاريخ الإصدار الرسمي للنسخة الجديدة من لعبة Dead Space والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة Electronic Arts أنها ستطلق النسخة الجديدة من لعبة الرعب الأيقونية Dead Space، حيث سيتم إصدار اللعبة في 27 يناير 2023، وسيتم تطويرها بواسطة Motive Studios وهي نسخة جديدة من اللعبة الأصلية التي طورتها Visceral Games وتم إصدارها منذ أكثر من 14 عامًا.

وقد تم الإعلان عن النسخة الجديدة من اللعبة في يوليو 2021 ويدعي المطورون أن اللعبة الجديدة سترفع "مستوى الرعب والانغماس إلى مستويات غير مسبوقة"، وأكدت EA إطلاق النسخة الجديدة من Dead Space في يناير 2023 ، وستكون اللعبة القادمة متاحة لأجهزة الكمبيوتر ، PS5 ، و Xbox Series X / S.

وتمامًا مثل الإصدار السابق ، سيكون لهذا الإصدار الجديد نفس البطل وسيتعين على اللاعبين أن يلعبوا دور المهندس إسحاق كلارك حيث يتعين عليهم الذهاب في رحلة مخيفة عبر الجزء الداخلي الشبحي لسفينة التعدين USG Ishimura أثناء قتالهم المخيف.

ومع ذلك ، وعدت EA بدمج الصوت والمرئيات المحسّنة جنبًا إلى جنب مع العديد من التعديلات الأخرى بما في ذلك - قصة محسّنة وشخصيات أفضل وآليات ألعاب متقدمة.

وبصرف النظر عن الكشف عن تاريخ الإصدار الرسمي ، قدمت EA لمحبي Dead Space نظرة شاملة من وراء الكواليس على تطورها من خلال مقطع فيديو على YouTube، ويكشف هذا الفيديو المزيد عن التغييرات في طريقة اللعب والصوت والفن، وتتضمن اللقطات أيضًا تأثيرات بصرية مثل الضباب والدخان والألعاب النارية المستخدمة في اللعبة.