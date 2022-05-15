طين القطط.. طريقة فعالة لمكافحة الاحتباس الحراري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 01:09 صباحاً - تعد ظاهرة الاحتباس الحراري من الظواهر التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، ويترتب عليها كوارث طبيعية وظواهر طقس متطرفة.

توصل باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أداة جديدة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري عبر استعمال طين يستعمل في صناديق القطط.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنل” أن الباحثين نقعوا الطين الذي يمتص الرائحة في محلول نحاسي ما ينتج مركبا كيميائيا ينتزع غاز الميثان من الهواء ويحوله إلى ثاني أكسيد الكربون.

ويعد ثاني أكسيد الكربون أقل ضررا من الميثان.

وقالت الصحيفة إن وزارة الطاقة الأميركية منحت الباحثين 2 مليون دولار لتصميم أجهزة تحتوي على المركب الذي يمكن توصيله بفتحات التهوية في مناجم الفحم وحظائر الألبان، وهي من أكبر مصادر انبعاثات الميثان.

والفكرة هي تغيير كيمياء الانبعاثات قبل أن تصل إلى الهواء الطلق، بحسب الصحيفة.

ويقول باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن للمركب الذي توصلوا إليه القدرة على تقليل كمية الميثان في الغلاف الجوي بشكل كبير وإبطاء درجات الحرارة في الكوكب.

ويمكن أن يخلق هذا الاكتشاف أيضا تطبيقا محتملا آخر لمركب الزيوليت، وهو طين يستخدم لتنظيف بعض من أسوأ تخبطات البشرية، من انسكابات النفط إلى الانهيارات المشابهة لما حدث في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في اليابان في 2011.

وعادة ما يكلف الزيوليت ما بين 50 و300 دولار للطن، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، التي اعتبرت أن المعدن وفير بما يكفي.

وقال ديزيريه بلاتا، أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يقود العمل، إنه إذا تمت تصفية الانبعاثات من مناجم الفحم في العالم من خلال مركب زيوليت، فقد يتوقف الميثان عن التراكم في الغلاف الجوي.

ويقول خبراء المناخ إنه إذا تم تخفيض انبعاثات الميثان بنسبة 45٪ بحلول عام 2030، سيتم تقليل الاحترار المتوقع بمقدار نصف درجة مئوية بحلول عام 2100.

وحدّد اتفاق باريس أهدافا طويلة الأجل لتوجيه جميع البلدان للحدّ بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية لقصر زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن على درجتين مئويتين، بل ومواصلة الجهود الرامية إلى إبقاء هذه الزيادة في حدود 1.5 درجة مئوية.

والأسبوع الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن هناك احتمالاً بنسبة تقارب 50% بأن يصل المتوسط السنوي لدرجة حرارة الأرض، خلال سنة واحد على الأقل من السنوات الخمس المقبلة، إلى 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كان عليه معدل حرارة سطح الكوكب قبل الحقبة الصناعية.