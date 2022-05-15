شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ساعة جوجل الجديدة Pixel Watch ستعمل بمعالج Exynos والان مع تفاصيل الخبر
وعلى الرغم من أن الشركة كشفت رسميًا عن الشكل الذي ستبدو عليه Google Pixel Watch ، إلا أنها لم تؤكد المعالج الذي ستعمل عليه، والآن وفقًا لأحدث تقرير صادر عن 9to5Google ، سيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة مجموعة شرائح Exynos 9110، وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ، تم إطلاق مجموعة شرائح Exynos 9110 قبل أربع سنوات.
وترددت شائعات في السابق أن Google Pixel Watch ستحزم مجموعة شرائح Exynos W920، وإذا كان التقرير الأخير صحيحًا ، فهذا يعني أن أول ساعة ذكية من جوجل قد تفتقر إلى الأداء عند مقارنتها بسلسلة Google Pixel Watch 5 التي يُشاع إطلاقها مع مجموعة شرائح Exynos W920.
وستعمل ساعة Google الذكية القادمة على إصدار محدث من Wear OS 3، وستتميز بتكامل Fitbit لمساعدة المستخدمين على تتبع مقاييسهم الصحية ، بما في ذلك معدل ضربات القلب وتتبع النوم.
وعندما يتعلق الأمر بالتصميم ، تتميز Pixel Watch بتصميم دائري وتتميز بتاج "ملموس" وزر جانبي، حيث أن الساعة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المعاد تدويره ولها أحزمة قابلة للتبديل، ووفقًا لـ Google ، ستأتي Pixel Watch مع تطبيقات Google الأصلية بما في ذلك خرائط Google ومساعد Google والمزيد.