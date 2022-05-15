شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ساعة جوجل الجديدة Pixel Watch ستعمل بمعالج Exynos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمر Google I / O 2022 عن ساعتها الذكية الأولى Google Pixel Watch، وفي المؤتمر الذي استمر لمدة يومين ، أكدت جوجل أنها ستطلق أول ساعة ذكية مع لقب Pixel في وقت لاحق من هذا العام، حيث تعمل الساعة الذكية منذ بعض الوقت وقد تم بالفعل تسريب معظم التفاصيل حول المنتج عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من أن الشركة كشفت رسميًا عن الشكل الذي ستبدو عليه Google Pixel Watch ، إلا أنها لم تؤكد المعالج الذي ستعمل عليه، والآن وفقًا لأحدث تقرير صادر عن 9to5Google ، سيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة مجموعة شرائح Exynos 9110، وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ، تم إطلاق مجموعة شرائح Exynos 9110 قبل أربع سنوات.

وترددت شائعات في السابق أن Google Pixel Watch ستحزم مجموعة شرائح Exynos W920، وإذا كان التقرير الأخير صحيحًا ، فهذا يعني أن أول ساعة ذكية من جوجل قد تفتقر إلى الأداء عند مقارنتها بسلسلة Google Pixel Watch 5 التي يُشاع إطلاقها مع مجموعة شرائح Exynos W920.

وستعمل ساعة Google الذكية القادمة على إصدار محدث من Wear OS 3، وستتميز بتكامل Fitbit لمساعدة المستخدمين على تتبع مقاييسهم الصحية ، بما في ذلك معدل ضربات القلب وتتبع النوم.

وعندما يتعلق الأمر بالتصميم ، تتميز Pixel Watch بتصميم دائري وتتميز بتاج "ملموس" وزر جانبي، حيث أن الساعة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المعاد تدويره ولها أحزمة قابلة للتبديل، ووفقًا لـ Google ، ستأتي Pixel Watch مع تطبيقات Google الأصلية بما في ذلك خرائط Google ومساعد Google والمزيد.