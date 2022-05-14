شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PUBG تجلب الأموال بعد أن أصبحت مجانية للعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجنى PUBG: Battlegrounds، إصدار الحاسب ومنصة الألعاب من سلسلة Battle Royale، الكثير من الأموال بعد تحولها إلى اللعب المجانى فى شهر يناير، كما كشف تقرير أرباح المطور كرافتون Krafton الأخير حسبما نقلت aitnews.

ووفقًا للتقرير، ارتفعت المبيعات عبر أجهزة الحاسب بنسبة 61% سنويًا لتصل إلى 82.3 مليون دولار. بينما كانت القفزة فى المبيعات عبر منصة الألعاب أكبر، حيث زادت بنسبة 124% عن الربع السابق و 274% سنويًا. وذلك بالرغم من أن كرافتون لم تضع رقمًا بالدولار وراء هذه الزيادات.

وشهدت اللعبة أيضًا زيادة تقارب ثلاثة أضعاف فى متوسط المستخدمين النشطين شهريًا من الربع الرابع من عام 2021.

وكانت PUBG: Battlegrounds فى الأصل لعبة مدفوعة عندما تم إطلاقها عبر منصة Steam فى مرحلة الوصول المبكر فى عام 2017.

ولكن النجاح المالى الهائل لألعاب Battle Royale المجانية مثل فورتنايت و Call of Duty: Warzone و Apex Legends أثبت أن النموذج المجانى يمكن أن يكون مربحًا للغاية.

ولإعطائك فكرة عن مدى ربحيتها، قالت شركة EA هذا الأسبوع إن Apex Legends، وهى لعبة تم إصدارها منذ أكثر من ثلاث سنوات بقليل، قد تجاوزت مليارى دولار فى صافى الأرباح.

بينما جمعت شركة Epic Games نحو 144 مليون دولار لإغاثة أوكرانيا خلال أسبوعين فقط من عائدات لعبة فورتنايت. وجمعت اللعبة 36 مليون دولار فى أول يوم لها وحده.

ونتيجة لذلك فمن المحتمل أن تكون تلك الأرقام قد حثت كرافتون على نقل PUBG: Battlegrounds إلى نمط اللعب المجاني.

هان كرافتون على PUBG يؤتى ثماره بشكل كبير

ربما ساعدت شعبية PUBG: Mobile (مجانية اللعب) الشركة فى اتخاذ مثل هذا القرار. وشكلت هذه اللعبة نسبة 75% من إيرادات كرافتون للربع الأول.

وتقول كرافتون إن PUBG: Mobile، التى تم تنزيلها أكثر من مليار مرة اعتبارًا من شهر مارس 2021، قد حققت 307.1 مليون دولار من العائدات فى الربع الأول من عام 2022، وهو رقم ارتفع بنسبة 5% سنويًا.

وذكرت شركة الألعاب أن إيراداتها بلغت 407 مليون دولار، بزيادة 13.5٪ سنويًا. وأشار التقرير إلى أن صافى ربح الربع بلغ 190 مليون دولار بزيادة 26٪.

وعزت كرافتون جزءًا من نموها الفصلى إلى أداء PUBG: Battlegrounds بعد أن أصبحت مجانية للعب عبر الحاسب ومنصة الألعاب فى شهر يناير. وقالت: زاد عدد المستخدمين الذين يدفعون أكثر من الضعف، مما يساهم بشكل كبير فى تعزيز المبيعات الفصلية.