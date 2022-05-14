شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل تختبر أجهزة آيفون مع USB-C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة آبل باختبار أجهزة آيفون التى تستبدل منفذ Lightning بمنفذ USB-C ، وفقًا لتقرير بلومبيرج جديد من شركة آبل، لكن لا ينبغى أن تتوقع رؤيته فى تشكيلة آيفون لهذا العام، حيث أن التغيير لن يحدث حتى عام 2023 "على أقرب تقدير" وفقا للتقرير. يتبع التقرير تغريدات محلل آبل موثوق به Ming-Chi Kuo هذا الأسبوع تشير إلى أن آبل ستتبادل USB-C فى النصف الثانى من عام 2023، وهو ما يُفترض أنه سيتم إصدار تشكيلة آيفون لهذا العام.

سيكون التبديل كبيرًا، رغم أنه ليس مفاجأة كاملة. قامت آبل بالفعل بنقل iPad Pro و iPad Air و iPad Mini إلى USB-C. وكشف الاتحاد الأوروبى عن اقتراح فى سبتمبر من شأنه أن يتطلب العديد من الأجهزة ، بما فى ذلك الهواتف الذكية ، لتضمين منافذ USB-C - يقول جورمان أن هذا التشريع كان "سببًا رئيسيًا" لتحرك Apple للنظر فى التغيير. هناك أيضًا فوائد تقنية للانتقال إلى USB-C ، القادر على توفير سرعات نقل أسرع من Lightning.

انتشرت الشائعات أيضًا حول قيام شركة آبل بتطوير جهاز آيفون بدون حواجز ، ويقول جورمان إن Apple "عملت على أجهزة iPhone دون أى منفذ شحن" فى "السنوات الأخيرة". لكن تقرير سابق لا يشير إلى أن iPhone سيكون متاحًا فى أى وقت قريبًا.

قدمت الشركة لأول مرة منفذ Lightning مع iPhone 5 فى عام 2012.