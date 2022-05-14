شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن هاتف Pixel 6a الجديد من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل لإطلاق هاتف من سلسلة بيكسل وهو ، Google Pixel 6a، حيث يعد Google Pixel 6a هو البديل الميسور التكلفة من Google Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، وهما هواتف الشركة المتميزة التي تم إطلاقها في أكتوبر 2021.

ويشترك هاتف Pixel 6a الجديد كليًا في بعض المواصفات الرئيسية لأشقائه المتميزين، إليك كل ما نعرفه عن أحدث هواتف Pixel.





ما هو سعر Google Pixel 6aيبلغ سعر Google Pixel 6a 449 دولارًا في الولايات المتحدة.





أين سيطرح كل هاتف Pixel 6a للبيع في الموجة الأولى؟وفقًا لصفحة Pixel 6a ، سيتم إطلاق الهاتف الذكي في الموجة الأولى في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وبورتوريكو وسنغافورة وإسبانيا وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.





ما هي مواصفات Google Pixel 6aيتميز Google Pixel 6a بشاشة مقاس 6.1 بوصة FHD + OLED مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، الشاشة تأتي بطلاء Corning Gorilla Glass ، مع بطارية بسعة 4،306 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع.

وبالنسبة للصور ، يحصل المستخدمون على كاميرا بزاوية عريضة 12.2 ميجابكسل وكاميرا عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل في الخلف مع مستشعرات Sony IMX363 و IMX386 على التوالي، وفي المقدمة ، توجد كاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل Google Pixel 6 على نفس شركة نفط الجنوب مثل أشقائها الأغلى ثمناً ، Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، Tensor. كما أن لديها شريحة أمان Titan M2 ، ومستشعر بصمة تحت الشاشة.





كم عدد تحديثات نظام التشغيل التي سيحصل عليها هاتف Pixel 6aمثل جميع هواتف Pixel ، سيحصل Google Pixel 6a على ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.





كم عدد المتغيرات التي يأتي بها هاتف Pixel 6aيأتي هاتف Pixel 6a في إصدار واحد بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 128 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1.





هل يدعم هاتف Pixel 6a الشحن السريعلا الهاتف لا يدعم الشحن السريع. كما أنه لا يحتوي على مقبس سماعة رأس.