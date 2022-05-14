شركتا “غوغل” و”أبل” تعملان على حذف 1.5 مليون تطبيق

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تستعد كل من شركتي “غوغل” و”أبل” الى ازالة نحو 1.5 مليون تطبيق من متاجرهما الرقمية التي لم يتم تحديثها لمدة عامين أو أكثر.

ونقلت صحيفة “ذا صن” عن دراسة أجرتها شركة “بيكساليت”، يوم أمس الجمعة: “أصبحت كلتا الشركتين أكثر صرامة بشأن التطبيقات القديمة، والتطبيقات التي لا يتم تحديثها بانتظام محفوفة بالمخاطر، هذا إجمالي ضخم يبلغ 1.5 مليون تطبيق”.

ويُذكر أن التطبيقات القديمة تكون أكثر عرضة للاختراق بسبب نقص الإصلاحات الضرورية لنقاط الضعف التي يتم اكتشافها بمرور الوقت.

أمّا آيفون فقد حذّرت مؤخرًا المطورين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء تحديث برامجهم من أن لديهم 30 يومًا للتطوير أو مواجهة الحظر، وفي الوقت نفسه، تخفي غوغل التطبيقات القديمة من البحث، حسب الصحيفة.

غير أنّ الشركتين لا تستطيعان حذف هذه التطبيقات من هاتفك إذا كان قد تم تنزيلها بالفعل، لذلك قد يكون من المفيد التحقق من تطبيقاتك لمعرفة تاريخ آخر تحديث لها.

ووفقًا للخبراء في “بيكساليت”، يحتوي متجر “غوغل بلاي” على أكثر من 869000 تطبيق مهمل، بينما يحتوي مبجر “أب ستور” على 650.000 تطبيق من هذا النوع.

وكانت تطبيقات التعليم والمراجع الدراسية والألعاب من أسوأ المخالفين، وكلها تميل إلى أن تكون شائعة لدى الأطفال.

وتظهر الأبحاث أن 84 في المئة من التطبيقات التي تم تنزيلها أكثر من 100 مليون مرة قد تم تحديثها في الأشهر الستة الماضية.