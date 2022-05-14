شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 1.5 مليون تطبيق قد تزيلهما جوجل وآبل من متاجرهما.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا العام ، أطلقت أبل وجوجل تحذيرًا للمطورين حول التطبيقات التي لم يتم تحديثها منذ فترة طويلة، وفقًا لتقارير متعددة ، أرسلت أبل إخطارات إلى بعض المطورين وحذرتهم من أنه سيتم إزالة التطبيقات من متجر التطبيقات إذا لم يتم تحديثها في فترة زمنية طويلة.

والآن ، يشير تقرير صادر عن شركة التحليلات Pixalate إلى أن ما يقرب من 30٪ من التطبيقات الموجودة على App Store و Play Store معرضة لخطر الإزالة، ووفقًا للتقرير ، يبدو أنه تم "التخلي" عن 1.5 مليون تطبيق بين متجر جوجل Play Store و أبل App Store.

وبمعنى آخر ، لم يتم تحديثها منذ أكثر من عامين، ويشير التقرير أيضًا إلى أن "فئات التطبيقات التي يُرجح التخلي عنها على الأرجح: التعليم والمراجع والألعاب ، والتي غالبًا ما تكون شائعة لدى الأطفال".

وقد وجد تقرير Pixalate أيضًا أن هناك أكثر من 314000 تطبيق "مهجور للغاية" ، مما يعني أنه لم يتم تحديثها منذ أكثر من خمس سنوات، ومن بين هؤلاء ، 58٪ على أبل App Store (184 ألف تطبيق) و 42٪ على متجر جوجل Play (130 ألف تطبيق).

ولقد استجاب الكثير من المطورين لتحذير أبل وجوجل، ويشير التقرير إلى أنه تم تحديث 1.3 مليون تطبيق عبر متاجر تطبيقات جوجل و أبل في الأشهر الستة الماضية ، اعتبارًا من نهاية الربع الأول من عام 2022.

وقالت شركة آبل إنها ستزيل التطبيقات من متجر التطبيقات ، لكن المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيقات سيبقون غير متأثرين حيث سيبقون على أجهزتهم، وذكرت أبل في صفحة تحسينات التطبيقات الخاصة بها "إننا ننفذ عملية مستمرة لتقييم التطبيقات ، أو إزالة التطبيقات التي لم تعد تعمل على النحو المنشود ، أو لا تتبع إرشادات المراجعة الحالية ، أو التي عفا عليها الزمن".

وقامت جوجل أيضًا بعمل شيء مماثل الشهر الماضي، حيث قالت جوجل إنها تعمل على توسيع متطلبات واجهة برمجة تطبيقات المستوى المستهدف لمتجر Play. ما يعنيه هذا هو أن التطبيقات والتحديثات الجديدة يجب أن "تستهدف مستوى واجهة برمجة تطبيقات Android خلال عام واحد من أحدث إصدار رئيسي لنظام التشغيل Android" ، أو لا يمكن نشرها.