شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 1.5 مليون تطبيق قد تزيلهما جوجل وآبل من متاجرهما.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
والآن ، يشير تقرير صادر عن شركة التحليلات Pixalate إلى أن ما يقرب من 30٪ من التطبيقات الموجودة على App Store و Play Store معرضة لخطر الإزالة، ووفقًا للتقرير ، يبدو أنه تم "التخلي" عن 1.5 مليون تطبيق بين متجر جوجل Play Store و أبل App Store.
وبمعنى آخر ، لم يتم تحديثها منذ أكثر من عامين، ويشير التقرير أيضًا إلى أن "فئات التطبيقات التي يُرجح التخلي عنها على الأرجح: التعليم والمراجع والألعاب ، والتي غالبًا ما تكون شائعة لدى الأطفال".
وقد وجد تقرير Pixalate أيضًا أن هناك أكثر من 314000 تطبيق "مهجور للغاية" ، مما يعني أنه لم يتم تحديثها منذ أكثر من خمس سنوات، ومن بين هؤلاء ، 58٪ على أبل App Store (184 ألف تطبيق) و 42٪ على متجر جوجل Play (130 ألف تطبيق).
ولقد استجاب الكثير من المطورين لتحذير أبل وجوجل، ويشير التقرير إلى أنه تم تحديث 1.3 مليون تطبيق عبر متاجر تطبيقات جوجل و أبل في الأشهر الستة الماضية ، اعتبارًا من نهاية الربع الأول من عام 2022.
وقالت شركة آبل إنها ستزيل التطبيقات من متجر التطبيقات ، لكن المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيقات سيبقون غير متأثرين حيث سيبقون على أجهزتهم، وذكرت أبل في صفحة تحسينات التطبيقات الخاصة بها "إننا ننفذ عملية مستمرة لتقييم التطبيقات ، أو إزالة التطبيقات التي لم تعد تعمل على النحو المنشود ، أو لا تتبع إرشادات المراجعة الحالية ، أو التي عفا عليها الزمن".
وقامت جوجل أيضًا بعمل شيء مماثل الشهر الماضي، حيث قالت جوجل إنها تعمل على توسيع متطلبات واجهة برمجة تطبيقات المستوى المستهدف لمتجر Play. ما يعنيه هذا هو أن التطبيقات والتحديثات الجديدة يجب أن "تستهدف مستوى واجهة برمجة تطبيقات Android خلال عام واحد من أحدث إصدار رئيسي لنظام التشغيل Android" ، أو لا يمكن نشرها.
هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذه التطبيقات قابلة للإزالة من متجري التطبيقات. مع التطبيقات التي لم يتم تحديثها ، هناك دائمًا خطر الأمان. إذا لم يتم تحديث التطبيقات ، فلن تحصل على تصحيحات أمان وستحتوي أيضًا على أخطاء قد تكون مشكلة. أيضًا ، إذا كان أحد المطورين يسعى للحصول على أرباح من المعلنين ، فسيلزم تحديث التطبيق بانتظام.
متى يتوقع إزالة التطبيقات؟
في رسالة البريد الإلكتروني التحذيرية التي أرسلتها للمطورين ، قالت أبل إنها كانت تمنحهم 30 يومًا لتحديث التطبيقات وإلا فسيتم حذفهم من متجر التطبيقات. لذلك ليس من الواضح كيف ومتى ستزيل أبل التطبيقات. من ناحية أخرى ، صرحت جوجل بوضوح أنه "اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 ، لن تكون التطبيقات الحالية التي لا تستهدف مستوى واجهة برمجة التطبيقات في غضون عامين من أحدث إصدار رئيسي من Android متاحة للاكتشاف أو التثبيت للمستخدمين الجدد مع الأجهزة التي تعمل بإصدارات نظام تشغيل Android أعلى من مستوى واجهة برمجة التطبيقات المستهدفة للتطبيقات ".