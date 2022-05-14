شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Steam Deck يحتوى على برامج تشغيل صوت ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شهرين ونصف من مراجعة Steam Deck ، قدمت Valve أخيرًا برامج التشغيل التي ستحتاجها للصوت إذا اخترت تثبيت ويندوز على جهاز الألعاب المحمول.

وكان عليك إقران سماعات رأس بلوتوث أو توصيل سماعات أذن USB-C أو دونجل للحصول على أي نوع من الصوت على ويندوز على الإطلاق. لم تفعل كل من مكبرات الصوت ومقبس 3.5 ملم أي شيء على نظام التشغيل ويندوز ، وألقى باللوم على AMD في التأخير.

وفقا لتقرير موقع The Verege يجب أن يقوم هذا الزوج من برامج التشغيل الجديدة بتمكين كل من ميزات الصوت المفقودة. استغرق الأمر بعض الوقت لشركة AMD و Valve لإخراج المجموعة الأولية من برامج تشغيل الرسومات وواى فاي و بلوتوث و SD لنظام التشغيل ويندوز أيضًا.

إذا فتحت Steam Deck فيرجى توخي الحذر:

قم بإزالة بطاقة SD الخاصة بك أولاً.

استخدم براجي بلاستيكية ناعمة وليس مفكات براجي.

استنزف البطارية قبل الفتح واسحب موصل البطارية بمجرد فتحه.

لا تفرط في شد البراطي عند الإغلاق مرة أخرى.

وينصح التقرير بانتظار معالج التمهيد المزدوج القادم من Valve حتى تتمكن من إضافة Windows دون مسح تثبيت SteamOS الموجود في Steam Deck أولاً. (يمكنك ببساطة تبديل محرك الأقراص M.2 NVMe بدلاً من ذلك والحفاظ على نظامي التشغيل منفصلين بهذه الطريقة.