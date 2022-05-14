شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هجوم التصيد يستهدف أشهر محفظة للعملات الرقمية.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن هذا الأسبوع سيئًا بما يكفي بالنسبة للعديد من مالكي العملات المشفرة، مع تعطل العملات المستقرة وتعاني Coinbase شركة تبادل العملات الرقمية من انقطاع الخدمة في وقت سيء بشكل خاص ، فقد تم استهدافها بواسطة هجوم تصيد جديد، كما ذكرت CoinDesk و The Block Crypto.

وحذرت المواقع بما في ذلك Etherscan و CoinGecko و DexTools المستخدمين من أنهم كانوا على علم بالنوافذ المنبثقة المشبوهة التي تظهر للزوار ، ونصحتهم بعدم تأكيد أي معاملات بناءً على النوافذ المنبثقة.

مثل العديد من هجمات التصيد الأخيرة، يبدو أن هذا الهجوم يعد بربط مشروع Bored Ape Yacht Club ، مع شعار ومجال nftapes (معطل الآن). لقد حثت المستخدمين على توصيل محافظ MetaMask أشهر محافظ العملات الرقمية الخاصة بهم (وهي محفظة برمجية للعملات المشفرة تتيح الوصول إلى هاتفك أو عبر امتداد متصفح) لاستخدامها على الموقع حسبما نقل موقع ذا فيرج.

في (نوفمبر) الماضي ، حددت شركة Check Point Research الأمنية هجوم تصيد احتيالي استخدم فيه برنامج إعلانات جوجل والذي سيحاول إما سرقة بيانات اعتماد شخص ما أو خداعه لتسجيل الدخول إلى محفظة المهاجم حتى يتلقى أي معاملات حاولوا القيام بها. في (فبراير) سرق هجوم تصيد احتيالي ما قيمته 1.7 مليون دولار من NFTs من مستخدمي OpenSea ، في حين أن المحاولة الأخيرة عبر Discord لم تتجاوز سوى 18000 دولار من الرموز المميزة.

قالت Etherscan إنها عطلت عمليات تكامل الجهات الخارجية في الوقت الحالي. حددت تغريدة من CoinGecko مصدر النافذة المنبثقة الخبيثة Coinzilla ، وهي شبكة إعلانات صناعية تخبر العملاء أنها يمكن أن تقدم أكثر من مليار ظهور شهريًا عبر أكثر من 600 موقع مرموق مشهور لدى عشاق التشفير.