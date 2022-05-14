شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تفشل صفقة إيلون ماسك لشراء تويتر؟.. رئيس الشركة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراج أجراوال، باحتمال فشل صفقة إيلون ماسك لشراء الشركة في سلسلة من التغريدات اليوم، والتي سعت إلى شرح سبب تغييره لقيادة تويتر.

وقال أجراوال إنه لا يزال "مسؤولاً عن قيادة وتشغيل" تويتر "في الوقت الحالي وأن التغييرات الأخيرة التي أجراها تهدف إلى" بناء تويتر أقوى "والمساعدة في إدارة التكاليف.

قال أطراوال: "بينما أتوقع أن تنتهي الصفقة، نحتاج إلى أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات، وأن نفعل دائمًا ما هو مناسب لتويتر" حسبما نقل موقع ذا فيرج.

وتأتي تصريحاته بعد أن غرد ماسك، بأن شرائه لـ تويتر بقيمة 44 مليار دولار "معلق مؤقتًا" بسبب مخاوف بشأن البريد العشوائي والحسابات المزيفة. في حين أنه من غير الواضح تمامًا ما إذا كان بإمكان ماسك إيقاف الصفقة مؤقتًا - يقول مات ليفين من بلومبيرج إن تعليق الصفقة "ليس شيئًا" - كانت الملاحظات كافية لتهبط سهم تويتر بنسبة 10٪ ، مما يخيف المستثمرين بشأن القلق من أن الاتفاقية قد تسقط.

وتابع: نحتاج إلى أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات وأن نفعل دائمًا ما هو مناسب لتويتر، أنا مسؤول عن قيادة تويتر وتشغيله ، ومهمتنا هي بناء تويتر أقوى كل يوم.

ويواجه أجراوال الآن مشكلتين كبيرتين، الأولى ماسك الذي يهدد بالانسحاب من الصفقة وشركته الخاصة التي اهتزت بسبب صفقة الاستحواذ، وتجميد التوظيف الذي أعلن عنه أجراوال مؤخرًا، وفصل اثنين من كبار قادة المنتجات.

وأعلن أطراوال مغادرة كايفون بيكبور وبروس فالك، اللذين قادا منتجات المستهلك والعائدات على تويتر، على التوالي.

كما أعلن أن الشركة كانت "توقف معظم عمليات التوظيف وإعادة التعبئة مؤقتًا" وتحاول خفض التكاليف في أماكن أخرى.

كتب أجراوال: "لن أستخدم الصفقة كذريعة لتجنب اتخاذ قرارات مهمة بشأن صحة الشركة، ولن أستخدمها لأي قائد في تويتر". وقال "نتوقع المزيد من التغيير للأفضل" بينما يظل الرئيس التنفيذي.