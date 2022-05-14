شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية التعرف بسرعة على الموسيقى باستخدام هاتفك أو الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتساءل عن الأغنية التي يتم تشغيلها، فاستخدم أحد هذه التطبيقات للتعرف عليها، ويمكنك اختيار Siri لأجهزة (iPhone و iPod و iPad و Apple Watch و Mac)، فهو المساعد الذكي المدمج في معظم منتجات أبل، ويمكنه العثور على المطاعم القريبة، وإعداد مواعيد التقويم، والعثور على الأغنية التي تستمع إليها.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قم بتنشيط Siri واسأله "ما هذه الأغنية؟" سيستغرق جهازك بضع لحظات للاستماع، وإذا تمكن من العثور على أغنيتك، فسيمنحك العنوان والفنان، يمكنك بعد ذلك الضغط فوق النتيجة لفتح الأغنية في Apple Music.

كما يمكن استخدام مساعد جوجل في أجهزة أندرويد تمامًا مثل Siri، فيمكن لمساعد Google المدمج في هاتف Android و Google Home و Google Nest العثور على الأغنية التي تستمع إليها، واعتمادًا على الهاتف، قد تحتاج إلى تنزيل تطبيق Google لهذا الغرض.

قم بتشغيل Google Assistant واسأله "ما هذه الأغنية؟" سيستغرق الاستماع إليها بعض الوقت، ومن ثم إعطائك العنوان والفرقة الموسيقية وكلمات الأغاني إذا كانت متوفرة، وإذا كنت تستخدم هاتف Android، فيمكنك أيضًا تشغيل بحث Google سريعًا عن الأغنية.