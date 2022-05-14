شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن سماعات جوجل الجديدة Pixel Buds Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت "جوجل" مؤخرًا عن مجموعة كبيرة من المنتجات، وكان من بينها أقوى سماعات أذن لاسلكية- Pixel Buds Pro، حيث تأتي Pixel Buds Pro بلمسة نهائية ناعمة غير لامعة وتصميم بلونين، وستكون Pixel Buds Pro متاحًا في أربعة خيارات ألوان: المرجان والليمون العشبي والضبابي والفحمي.







Pixel Buds Pro: الميزات الرئيسية Pixel Buds Pro: الميزات الرئيسية قالت جوجل في الحدث إن سماعات الأذن تتمتع بمقاومة IPX4 للماء ، والعلبة مقاومة للماء IPX2، ويأتي Google Pixel Buds Pro مزودًا باتصال متعدد النقاط ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين التبديل تلقائيًا بين أجهزة Bluetooth المقترنة سابقًا - بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون وهواتف Android و iOS.

Pixel Buds Pro: السعر والتوافرسيكون Pixel Buds Pro جاهزًا للطلبات المسبقة اعتبارًا من 21 يوليو، ويبلغ سعر Pixel Buds Pro حوالي 199 دولارًا .

كما يتميز Pixel Buds Pro بإلغاء الضوضاء النشط (ANC) ، والذي تم إنشاؤه على شريحة صوت مخصصة سداسية النواة تعمل على تشغيل الخوارزميات التي طورتها Google، وهناك أيضًا وضع الشفافية الذي يسمح للضوضاء المحيطة بالدخول من خلال Pixel Buds Pro.

كما تستخدم Pixel Buds Pro شيئًا يسمى Silent Seal والذي يمكن أن يتكيف مع أذنك للمساعدة في زيادة مقدار الضوضاء التي يتم إلغاؤها، وتوجد مستشعرات مدمجة تقيس الضغط في قناة أذنك للتأكد من أنك مرتاح حتى أثناء جلسات الاستماع الطويلة.

كما هو متوقع ، هناك بعض الميزات المتعلقة بـ Google Assistant في Pixel Buds Pro، فعلى سبيل المثال ، يمكنك قول "Hey Google" واطلب من المساعد ما تريده - مثل اتجاهات المشي أو حتى الترجمة في الوقت الفعلي بـ 40 لغة.

وتستعير Google أيضًا ميزة من Apple AirPods، حيث ستأتي ميزة الصوت المكاني إلى Pixel Buds Pro في وقت لاحق من هذا العام.