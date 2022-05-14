شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ طرح الإصدار النهائى من iOS 15.5.. كل ما تحتاج معرفته عنه والان مع تفاصيل الخبر
وبعبارات بسيطة، هو الإصدار الأخير قبل إصدار عام كبير، إذ أنه حتى iOS14.2 ، استخدمت أبل المصطلح Golden Master أو GM للإصدارات التجريبية النهائية ولكن مع iOS 14.2 التي تغيرت إلى Release Candidate.
وإذا كنت قد تلقيت التحديث ، يمكنك تثبيته في هاتفك من نفس الصفحة، وضع في اعتبارك أن التحديث لا يظهر فورًا للتنزيل لكل مستخدم.
وعلى الرغم من أن تحديث iOS القادم سيتضمن فقط تغييرات وميزات صغيرة بالإضافة إلى إصلاحات الأداء والأمان ، فإن التحديث سيعيد أيضًا تقديم ميزة أبل Music التي أزالتها الشركة مع iOS 15.4.
كما كشف مهندس برمجيات أبل في فريق أبل Music ، Joe Kun ، فإن عملاق التكنولوجيا سيضيف مرة أخرى واجهة برمجة تطبيقات أبل Music الشهيرة التي سمحت للمستخدمين بتغيير سرعات تشغيل الأغاني داخل التطبيق، ويتم استخدام API أيضًا بواسطة العديد من مشغلات الموسيقى التابعة لجهات خارجية.
وبصرف النظر عن هذا ، قد تحصل أجهزة أبل أيفون على تطبيق جديد مع تحديث iOS القادم، ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، تم اكتشاف إشارات إلى تطبيق "أبل Classical" جديد في الإصدار التجريبي الأول من iOS 15.5، ووفقًا للتقرير ، فإن الشركة لديها التطبيق قيد التطوير ومن المرجح أن يكمل تطبيق أبل Music الحالي.