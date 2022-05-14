شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ طرح الإصدار النهائى من iOS 15.5.. كل ما تحتاج معرفته عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام من إصدار التحديث التجريبي الرابع لنظام iOS 15.5 ، بدأت أبل في طرح إصدار Release Candidate من iOS 15.5 لأغراض الاختبار، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن إصدار Release Candidate أو RC هو الإصدار النهائي لتحديث iOS في المراحل التجريبية.

وبعبارات بسيطة، هو الإصدار الأخير قبل إصدار عام كبير، إذ أنه حتى iOS14.2 ، استخدمت أبل المصطلح Golden Master أو GM للإصدارات التجريبية النهائية ولكن مع iOS 14.2 التي تغيرت إلى Release Candidate.

وكان آخر تحديث متاح لجميع المطورين والمختبرين العامين عبر التحديث عبر الهواء في تطبيق إعدادات iPhone، وإذا كنت مسجلاً في البرنامج التجريبي ، فيمكنك التحقق مما إذا كنت قد تلقيت التحديث بالانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

وإذا كنت قد تلقيت التحديث ، يمكنك تثبيته في هاتفك من نفس الصفحة، وضع في اعتبارك أن التحديث لا يظهر فورًا للتنزيل لكل مستخدم.

وعلى الرغم من أن تحديث iOS القادم سيتضمن فقط تغييرات وميزات صغيرة بالإضافة إلى إصلاحات الأداء والأمان ، فإن التحديث سيعيد أيضًا تقديم ميزة أبل Music التي أزالتها الشركة مع iOS 15.4.

كما كشف مهندس برمجيات أبل في فريق أبل Music‌ ، Joe Kun ، فإن عملاق التكنولوجيا سيضيف مرة أخرى واجهة برمجة تطبيقات أبل Music الشهيرة التي سمحت للمستخدمين بتغيير سرعات تشغيل الأغاني داخل التطبيق، ويتم استخدام API أيضًا بواسطة العديد من مشغلات الموسيقى التابعة لجهات خارجية.

وبصرف النظر عن هذا ، قد تحصل أجهزة أبل أيفون على تطبيق جديد مع تحديث iOS القادم، ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، تم اكتشاف إشارات إلى تطبيق "أبل Classical" جديد في الإصدار التجريبي الأول من iOS 15.5، ووفقًا للتقرير ، فإن الشركة لديها التطبيق قيد التطوير ومن المرجح أن يكمل تطبيق أبل Music الحالي.