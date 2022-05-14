شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لطرح نسخة جديدة من تطبيق Outlook .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت أنها تعمل على تطبيق Outlook جديد لنظامي التشغيل Windows 10 و Windows 11، حيث كان الهدف الذي أطلق عليه اسم "Project Monarch" هو إنشاء تطبيق بريد إلكتروني عبر الأنظمة الأساسية للمستخدمين وكان تحت التنمية لأكثر من عام.

وعلى ما يبدو ، تم تسريب التطبيق عبر الإنترنت الأسبوع الماضي واشتعل منه العديد من المستخدمين، وقد أصدرت مايكروسوفت تحذيرًا لثني المستخدمين عن تنزيل واستخدام One Outlook الجديد لأنه لا يزال قيد التطوير ويفتقر إلى بعض الميزات والتحسينات.

وقالت الشركة :"نحن ندرك أن بعض المستخدمين يمكنهم الوصول إلى إصدار اختباري مبكر غير مدعوم من Outlook for Windows الجديد، يفتقد هذا الإصدار إلى بعض الميزات والتحسينات التي ستتوفر لاحقًا لعملائنا في القناة التجريبية، نحن نشجع عملائنا على انتظار إصدار الإصدار التجريبي ".

وأكدت Microsoft أيضًا أن الإصدار التجريبي من Outlook الجديد سيصدر قريبًا للمستخدمين الذين هم جزء من برنامج Office Insider قريبًا، وللوهلة الأولى ، يبدو أن تطبيق Outlook الجديد بمثابة إعادة تشغيل لموقع Outlook على الويب مع تكامل Windows 11.

ووفقًا للتقرير السابق ، قد تروج Microsoft للتطبيق الجديد كإعادة تشغيل لتطبيق البريد والتقويم، ويأتي Windows 10 و Windows 11 مع تطبيق Mail & Calendar المثبت مسبقًا استنادًا إلى Universal Windows Platform (UWP)، ويتبع التطبيق واجهة مستخدم بأسلوب Windows 10 وله حدوده، لهذا السبب يفضل معظم المستخدمين استخدام تطبيق Outlook لسطح المكتب أو تطبيق الويب.