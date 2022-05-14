شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وPixel 6a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل، مؤخرًا عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل وأحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Pixel 6a، كما يلى:





هاتف iPhone SE 2022السعر: يترأوح بين $429 / $479 / $579.

الأبعاد: 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن: 144g.

مساحة الشاشة: 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: 1,334 x 750.

الذاكرة الداخلية: متاحة 64 / 128 / 256 GB.

الرامات: 4 GB.





هاتف Pixel 6a :الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.