علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وPixel 6a

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وPixel 6a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل، مؤخرًا عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل وأحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Pixel 6a، كما يلى:


هاتف iPhone SE 2022السعر: يترأوح بين $429 / $479 / $579.

 

الأبعاد: 138.4 x 67.3 x 7.3  ملم.

 

الوزن: 144g.

 

مساحة الشاشة: 4.7 بوصة.

 

دقة الشاشة: 1,334 x 750.

 

الذاكرة الداخلية: متاحة 64 / 128 / 256 GB. 

 

الرامات: 4 GB.

 


هاتف Pixel 6a :الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

 

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080بيكسل.

 

الذاكرة الداخلية: 128GB.

 

نظام التشغيل: أندرويد 12

 

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

 

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا