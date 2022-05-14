شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: خسوف كلى للقمر ليلة الأحد تجعله يظهر كقرص أحمر متوهج فى السماء والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستكون هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها بريطانيا قمرًا كهذا منذ أكثر من ثلاث سنوات، لذا فهي نادرة بعض الشيء.
يقول الخبراء إن الجمهور لن يحتاجوا إلى معدات خاصة لرؤيتها، لكنهم قد يحتاجون إلى الاستيقاظ المبكر، وذلك لأن أفضل وقت لاكتشافه سيكون مناسبا، وسيكون الخسوف مرئيًا فوق أجزاء من أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأفريقيا.
سيستمر مظهر القمر حوالي خمس ساعات إجمالاً، لكن القمر سيظهر باللون الأحمر لمدة 75 دقيقة فقط بينما يكون في ظل الأرض تمامًا.
يطلق عليه اسم "قمر الدم" لأنه يظهر باللون الأحمر، ويحدث هذا عندما يتحرك كوكبنا بين جسم القمر والشمس، مما يمنع ضوء الأخير من الوصول إلى القمر.
وقال المرصد الملكي في جرينتش: "خلال الخسوف الكلي للقمر، يتحول القمر عادة إلى اللون الأحمر الداكن العميق لأنه مضاء بالضوء الذي يمر عبر الغلاف الجوي للأرض وينحرف باتجاه القمر عن طريق الانكسار".