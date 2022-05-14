شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى العواصف الشديدة الشواطئ من ارتفاع مستوى سطح البحر؟ والان مع تفاصيل الخبر
كما أنه من المتوقع أيضًا أن يؤدي الاحترار العالمي إلى زيادة ارتفاعات الأمواج خلال أحداث الطقس المتطرفة على طول ما يقرب من ثلاثة أخماس سواحل العالم بحلول نهاية القرن، لكن الباحثين قالوا إن النتائج يمكن أن تغير التوقعات طويلة المدى حول مستقبل خطوطنا الساحلية.
ووجدوا أن كميات الرمال المترسبة بشكل طبيعي على طول السواحل في الدراسة تتطابق مع الكميات المطلوبة من جانب المهندسين لمشاريع "تغذية الشواطئ" الاصطناعية المستخدمة لمكافحة التعرية.
قاد البحث جامعة نيو ساوث ويلز (UNSW) في أستراليا، بالتعاون مع أكاديميين من جامعة بليموث وجامعة باجا كاليفورنيا المستقلة.
قال الدكتور ميتشل هارلي، كبير المحاضرين في مختبر أبحاث المياه بجامعة نيو ساوث ويلز، والذي قاد الدراسة: "نحن نعلم أن العواصف الشديدة تسبب تآكلًا ساحليًا كبيرًا وتلفًا للممتلكات على شاطئ البحر"، مضيفا "لأول مرة نظرنا ليس فقط فوق الماء، حيث من السهل رؤية آثار العواصف الشديدة، ولكن أيضًا في أعماق المياه أيضًا".
وأوضح هارلى، "ما وجدناه هو أن مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من الرمال كانت تدخل أنظمة الشاطئ هذه خلال هذه الأحداث، وهذا مشابه لمقياس ما يستخدمه المهندسون لتغذية الشاطئ بشكل اصطناعي.