هل تفعلها آبل وتغير منفذ الشحن الحالي؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت وكالة بلومبيرغ عن خطة شركة آبل الأمريكية لاستبدال منفذ الشحن الحالي في هواتف آيفون بمنفذ “USB-C” الأكثر انتشارا.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الشركة تعتزم أيضا طرح موصل يسمح لإصدارات آيفون المستقبلية بالعمل مع الملحقات التي تستخدم “لايتننغ” الحالية.

ووفقا للموقع فإن أبل لن تبدأ بهذه الخطوة حتى عام 2023 على أقرب تقدير، كما أنها تخطط للاحتفاظ بمنفذ “لايتننغ” للموديلات الجديدة التي ستصدر في وقت لاحق من هذا العام.

وتعتمد معظم أجهزة أبل، بما في ذلك “آي باد” و “ماك”، بالفعل على منفذ “USB-C” حاليا، بينما لا تزال أجهزة آيفون وساعات آبل تستخدم “لايتننغ”.

وقالت بلومبرغ إن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الخطوة هو قرار الاتحاد الأوروبي بإجبار شركات تصنيع الهواتف والأجهزة الأخرى على اعتماد “USB-C”.

وامتنعت شركة أبل، ومقرها كوبرتينو بكاليفورنيا، عن التعليق على هذه المعلومات.

وتعد شواحن “USB-C” أكبر قليلا من تلك التي تعتمد على تقنية “لايتتنغ”، ولكنها يمكن أن توفر سرعة أكبر للشحن ونقل البيانات.

وستكون الموصلات الجديدة أيضا متوافقة مع العديد من أجهزة الشحن الحالية للأجهزة غير التابعة لشركة أبل، مثل هواتف آندرويد والأجهزة اللوحية.