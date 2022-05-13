شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء في بطرسبورج يدربون الذكاء الاصطناعي على قياس ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - درب الباحثون في جامعة "بطرسبورج" الحكومية الكهروتقنية شبكات الأعصاب الاصطناعية على القياس الدقيق لضغط الدم بواسطة هاتف ذكي، وذلك استنادا إلى مخطط القلب الكهربائي (ECG) ومخطط الرسم البياني الضوئي (PPG)، المستخدم عادة لتشخيص حالة الأوعية الدموية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال المكتب الصحفي للجامعة إن الاختراع يمكن ضبطه لكل مستخدم بشكل فردي ليقيس ضغط الدم في أي مكان.

ونقل المكتب الصحفي للجامعة عن، نيكيتا أنتيبوف، أحد أصحاب المشروع قوله:" لقد طورنا نظاما يقيس ضغط دم المريض بشكل أوتوماتيكي استنادا إلى بيانات الرسم البياني الضوئي التي تم جمعها باستخدام مستشعر يركّب داخل غلاف الهاتف الذكي.

وتستخدم الآن تلك المستشعرات وتنتج على نطاق واسع من قبل شركات مختلفة. ومن أجل أن يعمل النظام، قمنا بتطوير مجموعة من شبكات الأعصاب الاصطناعية بناء على البيانات التي جمعتها شركة CardioQVARK الروسية، وقد حصل الجهاز على براءة الاختراع الرسمية".

وقام الباحثون أولا بتشكيل قاعدة بيانات تساعد في ضبط شبكة الأعصاب الاصطناعية، ثم تلقوا بيانات مخطط القلب الكهربائي (ECG) ومخطط الرسم البياني الضوئي (PPG) من المريض باستخدام غلاف هاتف ذكي ومستشعر مركب فيه.

وحقق الباحثون نحو 500 تسجيل في ظروف مختلفة، وعلى سبيل المثال، أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو الراحة. واحتوت البيانات على قدر كبير من الضوضاء ، لذلك كان على العلماء العمل على المعالجة المسبقة للإشارات.

وأوضح، نيكيتا أنتيبوف أنه يمكن ضبط الجهاز وفقا لمعايير جسم مريض معين. ولا تتطلب العملية بذل مزيد من الجهود ولا تستغرق وقتا طويلا، ويمكن إجراؤها في أي مكان وفي أي وقت، ويعمل النظام أوتوماتيكيا. والعملية لا يلزم لإجرائها سوى غلاف للهاتف ومستشعر، ثم يتم عرض معلومات عن نتائج القياس على شاشة الهاتف الذكي للمستخدِم. وقد بلغت دقة قياس ضغط الدم نحو 96٪ ".