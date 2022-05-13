القيمة السوقية لـ “تويتر” تفقد 9 مليارات دولار!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 37 دقيقة

انخفض سهم “تويتر” في تعاملات أمس الخميس بسبب تقارير تشير إلى تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع الملياردير “إيلون ماسك” بسبب تأخير الإفصاح عن شراء حصته الكبيرة بالشركة.

وتراجع السهم بحوالي 13% منذ وصوله إلى أعلى مستوياته هذا العام في أواخر أبريل، ووصل إلى 45.08 دولار أمس الخميس وهو مستوى يقل كثيرًا عن الـ 54.20 دولار التي وافق “ماسك” على دفعها في السابع والعشرين من الشهر الماضي لشراء “تويتر”، ويمثل الفارق أكثر من 9 مليارات دولار من القيمة السوقية.

من جهته كشف إيلون ماسك اليوم الجمعة أنه علّق عرضه البالغ قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر مؤقتا، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل لم يتم حسمها بشأن الحسابات الوهمية.

وفي تغريدة على تويتر قال ماسك إنّ”صفقة تويتر معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل التي تدعم التقديرات التي تفيد بأن الحسابات غير المرغوب فيها/الوهمية تمثل بالفعل أقل من خمسة بالمئة من المستخدمين”.

وقال ماسك، وهو أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن إحدى أولوياته ستكون إزالة “برامج البريد غير المرغوب” فيه من على المنصة.