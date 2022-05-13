شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة "Green Screen" فى يوتيوب؟ ومن يمكنه الاستفادة منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتمكن الآن منشئو المحتوى الذين يستخدمون YouTube Shorts من دمج محتوى من مستخدمين آخرين في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، حيث بدأت منصة بث الفيديو المملوكة لشركة جوجل في طرح ميزة "الشاشة الخضراء" أو Green Screen لمستخدمي YouTube Shorts.

وستسمح هذه الميزة الجديدة لمنشئي المحتوى بتضمين ما يصل إلى 60 ثانية من فيديو يوتيوب VOD أو Short مؤهل يمكن استخدامه كخلفية لمحتواهم الأصلي، وتتيح ميزة الشاشة الخضراء الجديدة في يوتيوب لمنشئي المحتوى دمج كل من الفيديو والصوت من مقطع عينة.





متى تتوفر الميزة؟ومع ذلك ، بدأ يوتيوب في طرح هذه الميزة لمستخدمي iOS فقط، وسيتم تمكين هذه الميزة لمستخدمي Android في وقت لاحق، ولم تؤكد الشركة تاريخ إطلاق Android الرسمي حتى الآن.





كيفية تمكين ميزة الشاشة الخضراء يمكن للمستخدمين الوصول إلى ميزة الشاشة الخضراء من خلال قائمة النقاط الثلاث المتوفرة في تطبيق YouTube Shorts.





كيفية تعطيل ميزة يوتيوب شورتس جرين سكرين؟يمكن لمنشئي المحتوى أيضًا تعطيل ميزة مشاركة الشاشة الخضراء من خلال يوتيوب Studio إذا كانوا لا يريدون أن يستخدم أشخاص آخرون مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بهم في فيلم قصير واحد أو عدة أفلام قصيرة، ومع ذلك ، سيتمكن منشئو المحتوى من رؤية رابط الفيديو الأصلي في مشغل الشورتات في كل مرة يستخدم فيها شخص محتوى الآخرين.