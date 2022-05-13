شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 24 لغة ترجمة جديدة توفرها جوجل لخدمة Google Translate..القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جوجل، إنه على مدى سنوات، ساعدت خدمة الترجمة Google Translate في كسر حواجز اللغة وربط المجتمعات في جميع أنحاء العالم، حيث تخطط الشركة الآن لنقل ترجمة Google إلى عدد أكبر من الأشخاص بهدف استهداف تلك اللغات التي تقول "غير ممثلة في معظم التقنيات".

وأضافت جوجل 24 لغة جديدة للترجمة، مع هذا ، تدعم Google Translate الآن ما مجموعه 133 لغة في جميع أنحاء العالم، وفقًا للشركة ، يعد هذا أيضًا معلمًا تقنيًا بالنسبة لـ Google Translate.

وهذه هي اللغات الأولى التي تدعي أنها أضافتها باستخدام الترجمة الآلية بدون تدخل، حيث يرى نموذج التعلم الآلي نصًا أحادي اللغة فقط - بمعنى أنه يتعلم الترجمة إلى لغة أخرى دون رؤية مثال على الإطلاق.

ولكن لدى Google أداة تمييز هنا: "على الرغم من أن هذه التقنية رائعة ، إلا أنها ليست مثالية، وسنواصل تحسين هذه النماذج لتقديم نفس التجربة التي اعتدت عليها مع الترجمة الإسبانية أو الألمانية ، على سبيل المثال."

ويستخدم أكثر من 300 مليون شخص هذه اللغات المضافة حديثًا - مثل Mizo ، التي يتحدث بها حوالي 800000 شخص في أقصى شمال شرق الهند ، و Lingala ، التي يتحدث بها أكثر من 45 مليون شخص في جميع أنحاء وسط إفريقيا.

وكجزء من هذا التحديث، تمت أيضًا إضافة لغات السكان الأصليين للأمريكتين (Quechua و Guarani و Aymara) واللهجة الإنجليزية (سيراليوني Krio) إلى Translate للمرة الأولى.





القائمة الكاملة للغات الجديدة متوفرة الآن في ترجمة جوجل:● الأسامية ، التي يستخدمها حوالي 25 مليون شخص في شمال شرق الهند.

● الأيمارا ، التي يستخدمها حوالي مليوني شخص في بوليفيا وشيلي وبيرو.

● بامبارا ، التي يستخدمها حوالي 14 مليون شخص في مالي.

● Bhojpuri ، التي يستخدمها حوالي 50 مليون شخص في شمال الهند ونيبال وفيجي.

● الديفيهي ، التي يستخدمها حوالي 300000 شخص في جزر المالديف

● دوجري ، التي يستخدمها حوالي ثلاثة ملايين شخص في شمال الهند.

● الإيوي ، التي يستخدمها حوالي سبعة ملايين شخص في غانا وتوغو.

● غواراني ، التي يستخدمها حوالي سبعة ملايين شخص في باراغواي وبوليفيا والأرجنتين والبرازيل.

● Ilocano ، التي يستخدمها حوالي 10 ملايين شخص في شمال الفلبين.

● الكونكانية ، التي يستخدمها حوالي مليوني شخص في وسط الهند.

● الكريو ، التي يستخدمها حوالي أربعة ملايين شخص في سيراليون.

● اللغة الكردية (السورانية) ، ويستخدمها حوالي ثمانية ملايين نسمة ، معظمهم في العراق.

● اللينغالا ، التي يستخدمها حوالي 45 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، جمهورية الكونغو، الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وأنغولا وجمهورية جنوب السودان

● لوغندا ، التي يستخدمها حوالي 20 مليون شخص في أوغندا ورواندا.

● المايثيلي ، التي يستخدمها حوالي 34 مليون شخص في شمال الهند.

● Meiteilon (Manipuri) ، يستخدمه حوالي مليوني شخص في شمال شرق الهند.

● Mizo ، يستخدمها حوالي 830.000 شخص في شمال شرق الهند.

● لغة الأورومو ، التي يستخدمها حوالي 37 مليون شخص في إثيوبيا وكينيا.

● Quechua ، التي يستخدمها حوالي 10 ملايين شخص في بيرو وبوليفيا والإكوادور والبلدان المجاورة.

● اللغة السنسكريتية ، التي يستخدمها حوالي 20000 شخص في الهند.

● السيبيدية ، التي يستخدمها حوالي 14 مليون شخص في جنوب إفريقيا.

● التيغرينيا ، التي يستخدمها حوالي ثمانية ملايين شخص في إريتريا وإثيوبيا.

● Tsonga ، يستخدمها حوالي سبعة ملايين شخص في إيسواتيني وموزمبيق وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

● Twi ، التي يستخدمها حوالي 11 مليون شخص في غانا.

لدى الشركة أيضًا رسالة للمستخدمين: إذا كنت تريد مساعدتنا في دعم لغتك في تحديث مستقبلي ، فقم بالمساهمة في التقييمات أو الترجمات من خلال Translate Contribute.