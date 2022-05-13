شركة إماراتية تتيح التعامل بالبيتكوين قريبًا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تواصل الدول والشركات العالمية الكبرى الانفتاح على عالم العملات الرقمية، والسماح للمواطنين والزبائن بالدفع والتعامل عن طريق العملات المشفرة.

في السياق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن شركة “طيران الإمارات” ستتيح لعملائها فرصة الدفع بعملة “البيتكوين”.

ونقلت صحيفة “عرب نيوز” عن رئيس العمليات المشتركة عادل أحمد الرضا، أن الشركة ستتيح قريبا الدفع بالعملة المشفرة.

وقال الرضا: “ستبدأ طيران الإمارات قريبا في قبول عملة البيتكوين كمدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، ستضيف شركة الطيران رموز NFT الخاصة بها إلى موقعها على الويب”.

وأضاف: إن شركات الطيران قد تحتاج إلى توظيف موظفين للمساعدة في بناء تطبيقات تتبع احتياجات العملاء.

ولم يحدد متى تخطط شركة الطيران لإطلاق خدمة دفع البيتكوين.

وكان سوق العملات الرقمية وخاصة بيتكوين تعرّض لضربة كبيرة، واستأنفت عملة بتكوين المشفرة هبوطها الخميس، وانخفضت جنبا إلى جنب مع الأصول التي تنطوي على مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا، وتراجعت أيضا بسبب انهيار عملة تيرا يو.إس.دي التي توصف بالعملة المستقرة والتي فقدت ارتباطها بالدولار هذا الأسبوع.

وتراجعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، نحو اثنين بالمئة لتصل إلى 28379.26 دولار.

وتسببت ضغوط عدة في أن تسجل العملات الرقمية خسائر قاسية خلال أقل من أسبوعين.