شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone 15 سيكون أول هاتف من أبل مزود بـ USB-C iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن سلسلة أيفون 15 ستكون أول تشكيلة من أبل تضم منفذ شحن USB-C، ووفقًا لسلسلة التغريدات من محلل أبل المعروف Ming-Chi Kuo ، قد تتخلى الشركة عن منفذ lightning لمنفذ USB-C في طرازات iPhone 2023.

حيث كتب Kuo في منشور على Twitter : "يشير آخر استطلاع أجريته إلى أن 2H23 iPhone الجديد سيتخلى عن منفذ Lightning ويتحول إلى منفذ USB-C، يمكن أن يحسن USB-C نقل iPhone وسرعة الشحن في تصميمات الأجهزة ، لكن تفاصيل المواصفات النهائية لا تزال تعتمد على دعم iOS ".

وقد تم تداول الشائعات حول استخدام أبل لمنفذ USB-C لأجهزة أيفون خلال السنوات القليلة الماضية حتى الآن، وقام عملاق التكنولوجيا بالفعل بإجراء التبديل في طرازات iPad المختلفة.

وإذا كانت التغريدات من Kuo صحيحة ، فإن iPhone 15 سيحدد نهاية موصل Lightning ككابل شحن أساسي من أبل بعد ما يقرب من 13 عامًا، ويعتقد Kuo أيضًا أن هذه الخطوة ستساعد أيضًا موردي نظام أبل البيئي على أن يصبحوا محور تركيز السوق في العامين المقبلين.

على الرغم من أن أبل تستعد حاليًا لإطلاق سلسلة iPhone 14 في وقت لاحق من هذا العام ، فقد رأينا العديد من التقارير حول خليفتها، ووفقًا للتسريبات ، قد يتميز هاتف أبل iPhone 15 بخاصية Face ID تحت الشاشة والتي ستساعد الشركة على التخلص من النوتش ، وبصرف النظر عن ذلك ، يشاع أيضًا أن طرازات iPhone 2023 تحصل على عدسة المنظار ، و Touch ID تحت الشاشة و العديد من الميزات الجديدة الأخرى.