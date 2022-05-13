شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا هو السبب وراء تغيير شركة EA للألعاب اسم لعبة كرة القدم FIFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد سلسلة ألعاب محاكاة كرة القدم من Electronic Arts موجودة منذ أكثر من ثلاثة عقود طويلة حتى الآن، ولكن الآن، الأمور على وشك التغيير، وعلى الرغم من أنها قد لا تبدو كبيرة بالنسبة للبعض، إلا أنها بالتأكيد تؤثر على محبي كرة القدم الذين يجلب لهم اسم "الفيفا" ذكريات جميلة عن تحدي صديق في إحدى المباريات.

حيث ان التغيير هو أن Electronic Arts ستغير اسم العلامة التجارية لألعاب FIFA، في الواقع لقد فعلت ذلك بالفعل ، والألقاب الجديدة التي صدرت بعد FIFA 23 لن تحتوي على كلمة "FIFA" في لقبها، وبدلاً من ذلك ، اختارت EA استخدام اسم العلامة التجارية الجديد "EA Sports FC" للألعاب القادمة في السلسلة.

ولعل سبب هذه الخطوة هو أن الشراكة بين هيئة إدارة كرة القدم العالمية و EA في طريقها إلى النهاية، ولكن قد لا تشهد جوانب أخرى من سلسلة الألعاب الكثير من التغيير حيث لا يزال لدى EA تراخيص لأكثر من 300 شريك كرة قدم وشراكة نشطة مع بطولات كرة القدم الرئيسية في العالم مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ، الدوري الإسباني ، الدوري الألماني والمزيد.

قد تظل عناوين EA Sports FC مزودة بميزات مثل Career Mode و Ultimate Team وما إلى ذلك، سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول اللعبة الأولى التي سيتم إطلاقها ضمن سلسلة EA Sports FC في يوليو 2023 ، وفقًا لتقرير من Engadget.