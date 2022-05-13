يعتبر تطبيق انستجرام من أشهر تطبيقات مشاركة الصور حيث يتيح للمستخدمين التحرير الفوري لصورهم باستخدام أدوات التحرير التي يتضمنها وليس ذلك فحسب بل يٌمكن للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو بسهولة، ولكن في بعض الأحيان يواجه المستخدم مشكلة عدم تشغيل مقاطع الفيديو وقد يرجع ذلك إلى ضعف سرعة الإنترنت، وخلال المقال نستعرض أفضل 7 طرق لإصلاح عدم تشغيل مقاطع الفيديو على انستجرام .

أفضل 7 طرق لإصلاح عدم تشغيل مقاطع الفيديو على انستجرام

منذ إطلاق شركة ميتا المالكة لتطبيق انستجرام ميزة ريلز والقصص أصبح الفيديو يحظى باهتمام الكثير من المستخدمين وقد تتأثر تجربة استخدامها للتطبيق عند توقف تلك الميزات، فإذا لم تتمكن من فتح قصص أصدقائك أو مقاطع الريلز فإليك أفضل طرق للتغلب على تلك المشكلة.

تحقق من اتصال الإنترنت

يُعد اتصال الإنترنت من أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم تشغيل مقاطع الفيديو على إنستجرام، لذا عند اتصال الإنترنت الضعيف يظن المستخدم أن المشكلة ترجع إلى التطبيق، فيجب عليك التحقق من اتصال الإنترنت لديك من خلال تشغيل مقطع فيديو على يويتوب للتحقق ما إذا كان سيعمل بشكل جيد أم لا.

التحقق إذا ما كان التطبيق مُعطل

إذا كان اتصال الإنترنت لديك يعمل بشكل صحيح فقبل تجربة طرق أكثر تعقيدًا، تحقق مما إذا كان تطبيق إنستجرام مُعطل وذلك من خلال التوجه إلى صفحة Downdetector ومتابعة تطبيق إنستجرام فإن كان هناك عطل ستجد المستخدمين الآخرين يواجهون نفس العطل، وإن كان السبب في توقف مقاطع الفيديو عطل في خوادم التطبيق فحينها عليك الانتظار حتى حل مشكلة انقطاع الخدمة.

تعطيل ميزة توفير البطارية

يُمكن أن يؤدي تفعيل ميزة توفير البطارية على هاتفك إلى تقييد قدرة التطبيق على العمل بشكل طبيعي مما يؤدي إلى وجود مشاكل أثناء تشغيل مقاطع الفيديو على انستجرام لذا فمن الأفضل تعطيله، وإليك الخطوات:

فتح قائمة الإعدادات.

النقر على خيار البطارية.

ايقاف تشغيل ميزة توفير البطارية Battery Saver.

تعطيل وضع توفير البيانات

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى جعل التطبيق بطيء أو يفشل في تحميل المحتوى أنك قد قمت بتفعيل ميزة توفير البيانات في التطبيق وإليك كيفية تعطيله:

فتح تطبيق إنستجرام والضغط على أيقونة الملف الشخصي في أسفل اليمين.

الضغط على أيقونة القائمة في أعلى اليمين والنقر على الإعدادات.

النقر على خيار الحساب والضغط على البيانات الخلوية.

تعطيل المفتاح بجوار خيار توفير البيانات.

ملاحظة: عليك التأكد من أنك لم تقم بتفعيل توفير البيانات من إعدادات هاتفك، وإليك خطوات تعطيلها:

فتح إعدادات هاتفك.

النقر على الشبكة والإنترنت.

تبديل المفتاح بجوار خيار توفير البيانات لتعطيلها.

حذف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق

يُمكن أن تؤدي بيانات ذاكرة التخزين المؤقتة إلى حدوث مشاكل في التطبيقات، فإذا كنت تستخدم تطبيق انستجرام لفترة طويلة فربما يكون التطبيق قد جمع قدر كبير من بيانات ذاكرة التخزين المؤقت أثناء الاستخدام وفي حالة تم تلف تلك البيانات لا يعمل التطبيق بشكل صحيح، لذا عليك محاولة مسح ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيق لمعرفة ما إذا كانت تلك الخطوة فعالة أم لا، وإليك الخطوات:

الضغط لفترة طويلة على أيقونة تطبيق انستجرام والنقر على أيقونة المعلومات التي تظهر.

النقر على خيار التخزين وذاكرة التخزين المؤقتة ثم الضغط على خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقتة Clear cache.

إعادة تشغيل انستجرام وحاول تشغيل مقطع فيديو مرة أخرى.

تحديث تطبيق انستجرام

عند استخدام إصدار أقدم من التطبيق يؤدي ذلك إلى ظهور بعض المشاكل مثل توقف تشغيل مقاطع الفيديو، لذلك فمن الأفضل تفعيل التحديثات التلقائية للتطبيقات من قائمة إعدادات الهاتف، كما يمكنك تحديث تطبيق انستجرام بشكل يدوي من خلال التوجه إلى متجر جوجل بلاي أو متجر تطبيقات أبل.

استخدام انستجرام على جهاز الكمبيوتر

إن لم تعمل أي من الخطوات السابق ذكرها على حل مشكلة توقف مقاطع الفيديو فإن الخيار الأخير هو التبديل إلى إصدار الويب من انستجرام من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتحقق من معرفة ما إذا كانت مقاطع الفيديو تعمل بشكل صحيح.

تسعى شركة ميتا إلى تطوير تطبيقاتها بشكل مستمر ولكن قد تطرأ بعض المشاكل التي تؤثر على تجربة استخدام التطبيق ولكن هناك عدد من الحلول التي يُمكن اللجوء إليها لحل تلك المشاكل.