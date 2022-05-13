ميزتان جديدتان من تويتر تتعلقان بالرد على التغريدات‎‎

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تواصل شركة تويتر تطوير عدد من الميزات والخصائص لجعل تجربة المستخدمين أكثر متعةً وسهولة على التطبيق.

وتعمل تويتر حاليًا على تطوير ميزتين جديدتين لمساعدة المستخدمين للرد على التغريدات المختلفة، بأسلوب جديد مميز عن الطريقة التقليدية لنشر الردود Tweet a Reply.

ووفق ما نشرته الباحثة “جاين مانشون” في تغريدة لها، فإن الشركة تختبر إمكانية مناقشة تغريدة ما عبر إنشاء مساحة للمناقشة الصوتية، وهذه الميزة تسمى Start a Space about this Tweet.

وأظهرت اللقطة التي شاركتها ”مانشون“ في تغريدتها، أن تويتر تجرب وضع الأداة الجديدة داخل قائمة منبثقة تظهر عند الضغط على زر إعادة التغريد من خلال أي تغريدة.

واقترح مايكل بورخاردت، وهو محرر تقني، على ”مانشون“ أنّ الميزة التجريبية الجديدة ستؤتي ثمارها بزيادة معدل استخدام خدمة Spaces من تويتر للمناقشات الصوتية، في حال سمحت الشبكة لصاحب التغريدة الأصلي، التي سيُقيم حولها متابعوه مساحات للمناقشة الصوتية، بإضافة تلك المساحات مباشرة إلى تغريدته، بحيث يتم الإعلان عنها بجوار أو أسفل التغريدة، وإلا ستتحول تلك الميزة إلى أداة لإزعاج المستخدمين من جانب المعارضين لوجهات نظرهم.

وبالنسبة للميزة الثانية التي تختبرها تويتر فهي خاصة بتثبيت رد معين Pin a Reply، وهي تسمح للمستخدم بتثبيت رد ما كتبه هو شخصيا أو كتبه شخص آخر على تغريدة له، بحيث يكون من السهل على من يقرأ التغريدة أن يرى الرد المثبت في أعلى قمة الردود.

ولتلك الميزة العديد من الاستخدامات المفيدة، مثل تثبيت نقاش مثمر على تغريدة ما، بحيث تفتح آفاقًا جديدة للمناقشة، أو توضح زوايا ووجهات نظر تتعلق بموضوع التغريدة.