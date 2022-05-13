شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبرم صفقات مع 300 مؤسسة نشر أوروبية للدفع مقابل المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، أن شركة جوجل وقعت صفقات لدفع أموال لأكثر من 300 ناشر في ألمانيا وفرنسا وأربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مقابل أخبارهم وستطرح أداة تسهل على الآخرين الاشتراك أيضا.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة علنًا مؤخرا بعد اعتماد قواعد حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي قبل 3 سنوات والتي تتطلب من جوجل وغيرها من المنصات عبر الإنترنت أن تدفع للموسيقيين وفناني الأداء والمؤلفين وناشري الأخبار والصحفيين مقابل استخدام أعمالهم.

ولطالما حث ناشرو الأخبار ، من بين أشد منتقدي جوجل، الحكومات على ضمان أن تدفع المنصات عبر الإنترنت مكافآت عادلة مقابل محتواها، وجعلت أستراليا العام الماضي مثل هذه المدفوعات إلزامية بينما قدمت كندا تشريعات مماثلة الشهر الماضي.

وقالت سولينا كونال ، مديرة شراكات الأخبار والنشر :"حتى الآن ، لدينا اتفاقيات تغطي أكثر من 300 مطبوعة إخبارية وطنية ومحلية ومتخصصة في ألمانيا والمجر وفرنسا والنمسا وهولندا وأيرلندا ، مع العديد من المناقشات الجارية"، لم تذكر المدونة المبلغ الذي يتقاضاه الناشرون.

ثلثا هذه المجموعة ناشرون ألمان بما في ذلك Der Spiegel و Die Zeit و Frankfurter Allgemeine Zeitung، وقالت كونال في التدوينة: "نعلن الآن عن إطلاق أداة جديدة لتقديم عروض لآلاف ناشري الأخبار الآخرين ، بدءًا من ألمانيا والمجر ، ثم نشرها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى خلال الأشهر المقبلة".

وتوفر الأداة للناشرين اتفاقية ممتدة لمعاينة الأخبار تسمح لـ Google بعرض مقتطفات وصور مصغرة مقابل رسوم ترخيص.